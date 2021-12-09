- 09 Ara 2021 - 18:57

Müge Anlı 9 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Aralık 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 9 Aralık 2021 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 9 Aralık 2021’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 9 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konu ve konukları ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 9 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 8 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının reyting kraliçesi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her bölümü ile büyük bir ilgi uyandırıyor. Ele aldığı konu ve konukları ile adeta gündemi belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranları aracılığıyla canlı yayınına başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 8 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 8 Aralık 2021 Çarşamba günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konuları ile ilgili seyircisini bilgilendirmeye devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; Sevda Hanım’ın eşi Mesut Kılıç’ın da tedavi amaçlı olarak rehabilitasyon merkezine yattığı öğrenildi. Her iki ismin de bağımlılığından kurtulmasını çok istediğini ifade eden Müge Anlı, aile ile ilgilendiği için Gaziantep kaymakamına teşekkürlerini iletti. Arkadaşı ve akrabası Ayşe tarafından dolandırıldığını iddia eden Emine Hanım, bugün stüdyoda Adem Bey ile yüzleşti. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Adem Bey, Emine Hanım’dan aldığı tüm altınları geri ödediğini iddia etti. Telefon ile bağlanan tanıklar Ayşe Hanım ile Adem Bey’in kendilerini de aldatmaya çalıştıklarını iddia ederken, ikili hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Kaybolan genç kadın Beyzanur Baysal’ı da aramaya başlayan Müge Anlı, o akşam kızın annesine sarıldığını ve gidecek gibi davrandığını ifade etti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 9 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 9 Aralık 2021 Perşembe günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam edecek. Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısındaki yerini bugün saat 10.00’da alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, canlı yayın ile izleyicisinin ekranlarına gelecek.

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09 Ara 2021 - 18:57 - Dizi Fragmanları

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