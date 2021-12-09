Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 9 Aralık 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 12. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bu akşam çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merak ile takip edilen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından başlıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 11. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Tarihi bir dönem dizisi olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, Osmanlı Devleti’nin ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin Paşa’nın yaşamını konu almaya devam ediyor. Her hafta Barbaros kardeşlerin maceraları ile seyircisine soluksuz bir gece yaşatan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İlyas Reis, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Akil Altan, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Tolga Akkaya, Cem Bender, Gülcan Arslan, Melis Babadağ, İsmail Filiz ve Miraç Sözer gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Merak ile takip edilen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, her perşembe saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 11. Bölümünde Neler Oldu?

TRT1 ekranlarına en son 2 Kasım 2021 Perşembe günü gelen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Oruç, altınların peşinde olan Pietro tarafından tuzağa düşürülürken; Pietro’nın tüm suçu kendisine ve leventleri üzerine atmasının üzerine zindana düştü. Isabel, İlyas tarafından Pietro’nun işkencelerinden kurtulurken; Hızır ve Meryem, sırlı kitabın gizemini çözmek için harekete geçti. Diego, Sırlı Kitabı’n sırrı için Derviş’i kaçırırken; Hızır ve Meryem bunu fark etti.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 12. bölümünde; Oruç, altınlarının peşine düşmeye başlayacak. Kendisini ve leventlerini aklamak için harekete geçecek olan Oruç, bir kez daha Slyvio ile karşı karşıya gelecek. Hızır ve Meryem Derviş’i kurtarmaya çalışacakken, karşısında Pietro’yu bulacak. Heyecanlı bir bölüm ile ekranlardaki yerini alacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.