Gönül Dağı Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 11 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri haline gelen Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Çok konuşulacak bir bölümü ile ekranlara gelecek olan Gönül Dağı dizisinde bu kez zor durumda kalacak olan Ramazan oluyor! Peki, Gönül Dağı dizisi 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 42. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

İkinci sezonu ile TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden GönülD ağı dizisi, Gedelli Kasabası’nda yaşayan ve mucitliğe soyunan üç amcaoğlunun hikayesini konu alıyor. Başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) gibi genç kuşağın iddialı isimlerini bulunduran Gönül Dağı dizisi, gerçek yaşamdan beslenen hikayesi ile bir hayli seviliyor. TRT1 ekranlarının güçlü yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor.

Gönül Dağı Dizisi 42. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 4 Aralık 2021 Cumartesi günü gelen Gönül Dağı dizisi, 42. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Doktor Kenan’ın (Serkan Kuru), Düğüncü Muammer (Ali Düşenkalkar) ve Döndü (Feyza Işık)’nün oğlu olduğunun yıllar sonra ortaya çıkması, herkesi şaşırtırken; Veysel (Semih Ertürk) ve Cemile’yi (Nazlı Pınar Kaya) adeta şoke etti. Babası ile bir süredir arası açık olan Veysel, Kenan’ın ortaya çıkışı ile daha da dışlanmış hissederken; babasının kendisini hiç sevmediğini düşünmeye başladı. Asuman (Hazal Çağlar), Ramazan ile görüşmeye gelirken, bir hayli umut doluydu. Ancak Ramazan’ın tepkisi, Asuman’ın hiç beklemediği bir şekilde gerçekleşti. Dilek ile Taner ise, balayının ardından kasabaya dönerek, ev işini çözmeye başladı. Öte yandan mucitliğe soyunan amcaoğulları, uçan araba için düğmeye bastı.

Gönül Dağı Dizisi 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisi, 43. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 43. bölüm fragmanına göre; Ramazan, Asiye’nin kendisine kaçışı ile bir kez daha zor duruma düşecek. Kenan, Veysel ile araya düzeltmeye çalışacakken; Taner ve Dilek, yeni bir işe girişecek. Merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.