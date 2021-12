Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 26. Bölüm Full İzle! 12 Aralık 2021 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Teşkilat Dizisi 26. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Teşkilat dizisi, heyecanlı bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Çok iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Teşkilat dizisinde Serdar’ın sağlık durumu da netleşiyor! Peki, Teşkilat dizisi 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 25. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Milli İstihbarat Teşkilatı içerisinde kurulan ve özel yeteneklere sahip olan bir ekibin kahramanlıklarını konu alan Teşkilat dizisi, aksiyon dolu bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İkinci sezonu ile TRT1 ekranlarındaki yerini alan Teşkilat dizisi, oyuncu kadresunda ise; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Yavuz Bingöl gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduruyor. Her hafta heyecanlı hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Teşkilat Dizisi 25. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 5 Aralık 2021 Pazar günü alan Teşkilat dizisi, 25. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin son bölümünde; Libya’da gerçekleşen patlama Halit ve ekibini zor durumda bırakırken, yeni bir operasyonu kaçınılmaz hale geldi. Doğu Akdeniz operasyonu öncesi hazırlıklara başlayan Serdar ve Zehra, soluğu Almanya’da aldı. Tüm hazırlıkları tamamladıktan sonra Ceren ile buluşarak Libya operasyona başlayan Serdar ve Zehra, Yıldırım’ın yeni tuzağı ile bambaşka bir bulmacanın içerisinde kendilerini buldu. Serdar’ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı anda Ceren’in devreye girmesi, Serdar’ı bir kez daha kurtartırken; Yıldırım’ın müdahalesi ile tehlikeli bir hal alan operasyonda Serdar vuruldu.

Teşkilat Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Teşkilat dizisi, 26. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yeni bölümünde; Yıldırım’ın hain planı Türkiye’de 12 saatte bir bomba patlamasına neden olacak. Bombaları bulmak ve durdurmak için harekete geçecek olan ekipten en büyük fedakarlığı Serdar yapacak. Merak ile beklenilen Teşkilat dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.