Zuhal Topal'la Yemekteyiz 66. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 13 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…
Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 66. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 66. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.
Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni bir haftaya merhaba demeye hazırlanıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Aralık Cuma 65. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Aralık Pazartesi 66. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…
TV8 ekranlarının sevilen gündüz kuşağı formatı haline gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni şampiyonunu aramak için yola koyulacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu hafta da hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.
Zuhal Topal’la Yemekteyiz 10 Aralık Cuma 65. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?
Ekranlardaki yerini en son 10 Aralık 2021 Cuma günü alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 65. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde haftanın son yarışmacısı olan Esra Hanım yer aldı. Esra Hanım’ın menüsünde ise; kemik suyuna pirinçli nohut çorbası, el açması kıymalı kaşarlı Arnavut böreği, mercimek köftesi, Girit ezmesi, Elbasan tava, boka salata ve poitiko tatlısı gibi birbirinden iddialı lezzetler yer aldı. Günün sonunda haftanın son açık oylaması ile aldığı puanları öğrenen Esra Hanım; Fundan Hanım’dan 3 puan, Beyza Nur Hanım’dan 4 puan, Furkan Bey ve Soner Bey’den ise 5’er puan alarak günü 17 puan ile bitirdi. Öte yandan final anını da gerçekleştiren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında haftanın şampiyonu ve 15 bin TL para ödülünün sahibi yarışmacılardan 25 puan, Zuhal Topal’dan ise 7 puan alarak toplamda 32 puana ulaşan Funda Hanım oldu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Aralık Pazartesi 66. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?
Yeni bir haftaya başlamak için geri sayıma geçmiş olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün 66. bölümü ile seyircisinin karşısında olacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın 5 yeni yarışmacısı kıran kırana bir mücadeleye başlayacak. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü bugün saat 16.20’de TV8 ekranlarındaki yerini alacak.
13 Ara 2021 - 11:04 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.