Zuhal Topal'la Yemekteyiz 67. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 14 Aralık 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 67. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün yeni şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 13 Aralık Pazartesi 66. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Aralık Salı 67. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Her hafta beş yeni yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bu hafta bir şampiyonunu daha belirlemek için yola çıkmış bulunuyor. Her bölümünde bir yarışmacısının sofrasına konuk olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, günün sonunda yaptığı açık oylaması ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarındaki yerini alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 13 Aralık Pazartesi 66. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Seyircisi ile en son 13 Aralık 2021 Pazartesi günü buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 66. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ilk yarışmacısı olan Duygu Hanım yarıştı. Duygu Hanım’ın menüsünde; pırasa çorbası, sebze graten, protein makarna, ayvalı pancarlı salata, vejetaryen bowl, mercimekten köfte, galeta, fit tiramisu gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin puanını öğrenen Duygu Hanım; Sevgi Hanım’dan 3 puan alırken, Toprak Bey’den ve Tuba Hanım’dan 4’er puan, Devran Hanım’dan ise 5 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Aralık Salı 67. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranlardaki yerini 14 Aralık 2021 Salı günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 67. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın ikinci yarışmacısı ile hünerlerini sergileyecek. İddialı bir yarışmacısı ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alacak.