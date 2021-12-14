Masumlar Apartmanı 51. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 14 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 51. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT 1 ekranların fenomen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisinde beklenen düğün gerçekleşiyor! Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 50. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 51. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili ayrıntılar…

İki sezondur TRT1 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen Masumlar Apartmanı dizisi, psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanarak, ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Bu sezon başrollerinde; Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi güçlü isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı dizisi, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 50. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 7 Ekim 2021 Salı günü alan Masumlar Apartmanı dizisi, 50.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde; kazan dairesinde yaşananların ardından Ceylan, Han ile ilgili kafasını iyice karıştırdı. O anların ardından kafası karışan Han da kontrolü kaybettiğini hemencecik fark etti. Naci’nin kendisi ile ilgilenmesinden hoşlanan Safiye, belli etmese de bu tavırları ile Naci’ye daha da çekildi. İlk kez baş başa kalan Gülben ve Esat ise, gecenin sonunun kötü bitmesi ile onların ilişkilerini bir kez daha sınava tabi tuttu. Gülben bir yandan düğün hazırlıklarına devam ederken; karşılaştığı sorunu açmak için bir kez daha terapiye gitme kararı aldı. Sorunların derinine inen Gülben, asıl sorun ile nihayet yüzleşti.

Masumlar Apartmanı Dizisi 51. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, 51. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 51. bölüm fragmanına göre; Gülben ile Esat için büyük gün nihayet gelecek. Gülben’in mutluluğu ve korkularının adeta birbirleriyle yarışacağı Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.