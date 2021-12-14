- 14 Ara 2021 - 10:36

Sana Söz 7. Bölüm 2021 Full İzle! 14 Aralık 2021 Sana Söz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan ikilisinin harika bir proje ile buluştuğu Sana Söz dizisi izleyenlere harika anlar yaşatıyor. Sizde Sana Söz dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linkine ulaşmak istiyorsanız. İşte size detaylar...

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Sana Söz Dizisi 14 Aralık 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Kısa bir ekran macerasının ardından final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sana Söz dizisi, heyecanlı bir vedaya hazırlanıyor. Çok konuşulacak bir final ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Sana Söz dizisinde her şey nihayet ortaya çıkıyor! Peki, Sana Söz dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sana Söz dizisi 6. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

O3 Medya imzası ile 2 Kasım 2021 tarihinden bu yana seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Sana Söz dizisi, ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Nehir Erdoğan, Serkan Altunorak ve Ayçin İnci'nin gibi isimleri bulunduran Sana Söz dizisi, reytinglere yenik düşmesinin ardından bu akşam Star TV ekranlarına gelecek olan son bölümü ile ekran macerasını noktalamaya hazırlanıyor.

Sana Söz Dizisi 6. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 7 Aralık 2021 Salı günü Sana Söz dizisi, 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sana Söz dizisinin son bölümünde; kendisini ve Bora’yı korumak için ateş açan Duru, ne yapacağını bilemez bir halde, olayın karmaşıklığı ile şoke girdi. Bora, cinayetin izlerini örtmeye çalışırken; Umut, kız kardeşini korumak için olayın iç yüzünü araştırmaya başladı. Ayşe Erten davasında birlikte çalışmaya başlayan Ömer ve Elif, davadaki tek şahidin ölü bulunması ile birlikte Erdem’i yakın markajına aldı. Ömer ve Elif, Erdem’in kendilerinden bir şey sakladığından şüphelenirlerken; ortaya çıkan şantaj videosu Erdem ve Vedat’ı karşı karşıya getirdi. Levent Gürsoy cinayeti ve tüm bu yaşananlar Ömer ve Elif’i yeniden bir araya getirirken; ikili arasındaki artan yakınlaşma herkesin dikkatini çekmeye başladı. 

Sana Söz Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara yeni bölümü ile gelmeye hazırlanan Sana Söz dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sana Söz dizisinin yayınlanan 7. bölüm fragmanına göre; Erdem ve Elif, Bora’nın peşini bırakmayacak. Final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Sana Söz dizisinde her şey nihayet bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanan dizinin yeni bölümü ile ortaya çıkacak.

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14 Ara 2021 - 10:36 - Dizi Fragmanları

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