Müge Anlı 15 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 15 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 15 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı programı unvanını yayınlandığı ilk günden bu yana korumayı başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konuları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün sıcak gelişmeleri ile ekranlara gelmeye hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 15 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 14 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarındaki yayın hayatına 2008 yılından bu yana devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, gündemleri belirleyen dosyalarını araştırmayı sürdürüyor. Ele aldığı şüpheli kayıp ve faili meçhul dosyaları ile her bölümünde gündemleri belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 14 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Seyircisi ile en son 14 Aralık 2021 Salı günü buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen dosyalarının sıcak gelişmeleri ile ekranlardaki yerini aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 18 yaşındaki Meliha’nın katili aranmaya devam edildi. Baba Yasin Bey’in bahçesinin kazılı olmasına dikkat çeken Müge Anlı, o bahçede ne aradığını sordu. Ahırı büyütmek istediğini söyleyen baba, bahçeyi de o amaçla kazdığını belirtti. Genişletme çalışmasının öyle olmayacağına dikkat çeken Müge Anlı, bahçede var olduğu iddia edilen yasaklı maddeyi aramak için kazıp kazmadığını Yasin Bey’e sordu. Bu niyetle kazmadığını söyleyen Yasin Bey, tanık olarak yeğenlerini gösterdi. Kızının annesini niye aramadığı sorusuna da yanıt veren Yasin Bey, annenin kendisinde numarası olmadığı için arayamadığını belirtti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 15 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 15 Aralık 2021 Çarşamba günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmak için tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor. Merak edilen dosyalarını araştırmaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayına geçiyor.