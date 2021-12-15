Esra Erol'da 15 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 15 Aralık 2021 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 15 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yüzleşmeleri ile gündemleri belirlemeye devam eden Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ve sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısındaki yerini bugün de alıyor. Peki, Esra Erol’da programı 15 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 14 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Gündüz kuşağının etkili programlarından biri olan Esra Erol’da programı, 2015 yılından bu yana seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Ele aldığı gerçek yaşam öyküleriyle her bölümünde seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Esra Erol’da programı, gerçekleştirdiği yüzleşmeleriyle de gündemleri belirlemeyi başarıyor. Merak ile takip edilen Esra Erol’da programının yeni bölümleri ise, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 14 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 14 Aralık 2021 Salı günü alan Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; Beytullah ve Meral çifti canlı yayın aracılığıyla yüzleşti. Daha önce Beytullah’ın kendisinden çocuğunu kaçırdığını iddia eden Meral Hanım, son yüzleşmede taraf değiştirerek, annesi Fevziye Hanım’ın kendisini eski sevgilisi ile evlendirmek istediğini iddia etti. Bu iddiaların üzerine daha ağır bir ithamda bulunan Meral Hanım, anne Fevziye Hanım’ın eski sevgilisinden 6 bilezik istediğini ve kocası Beytullah Bey ile arasındaki sorunların annesinden kaynaklandığını öne sürdü. Konuyla ilgili konuşan Fevziye Hanım, iddiaları ret ederken; kızı ile damadı arasındaki hiçbir sorundan sorumlu olmadığının altını çizdi. Kızının yalan söylediğini öne süren Fevziye Hanım, Meral Hanım’ın söylediği gibi bir girişimi olmadığını belirtti.

Esra Erol’da Programı 15 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 15 Aralık 2021 Çarşamba günü de alacak olan Esra Erol’da programı, büyük yüzleşmelerinde yeni bir perdeyi daha aralayacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde, boşanmak için programa başvuran çiftlerin anlaşma konusunda geldiği son nokta seyirci ile paylaşılacak. Merak ile takip edilen Esra Erol’da programının yeni bölümü bugün saay 16.20’de ATV ekranlarından başlayacak.