- 16 Ara 2021 - 13:01

Camdaki Kız Dizisi 24. Bölüm Full İzle! 16 Aralık 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin çiçeği burnunda dizisi Camdaki Kız, bayram dönüşü sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Camdaki Kız, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Camdaki Kız dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 23. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

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Camdaki Kız Dizisi 24. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Camdaki Kız dizisi, bu hafta iddialı bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Her adımı ile gerçeğe daha da yaklaşan Nalan’ı bu hafta yeni yeni sınavlar bekliyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 23. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanarak, seyircisi ile buluşturulmaya devam eden Camdaki Kız dizisi, her hafta gördüğü ilgi ile reytinglerin zirvesindeki yerini korumayı başarıyor. Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan gibi birbirinden iddialı isimler ile seyircisinin karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi, Nalan’ın dram dolu yaşamını konu alıyor. Etkileyici hikayesi ile her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisi, her perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Camdaki Kız Dizisi 23. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 9 Aralık 2021 Perşembe günü gelen Camdaki Kız dizisi, 23.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Camdaki Kız dizisinin son bölümünde; Nalan, Adil ve Cana'yla yüzleşmeye karar verdi. Annesinin isteği ile bir süre babasını takip eden Nalan, babasının gittiği mezarda kimin olduğunu öğrenmek için harekete geçti. Bunun için Hayri’den yardım isteyen Nalan, babasının gittiği mezarlığın Sema İpekoğlu isminde bir kadına ait olduğunu öğrendi. Bunun ile ilgili annesi Feride ile yüzleşmeye karar veren Nalan, mezarlığın hemen ardından soluğu annesinin evinde aldı. Öte yandan Koroğlu ailesine giderek daha da yakınlaşan Melisa, Sedat’ı tedirgin ederken; Muzo, Melisa krizini çözmek için harekete geçti. Sedat ise, Melisa’yı gönderme planının tutmadığını anlayınca büyük bir çıkmaza girdi.

Camdaki Kız Dizisi 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Camdaki Kız dizisi, 24.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanına göre; Feride, sakladığı sırları saklamaya devam etmeye karar verecek. Yeni bir kriz ile karşı karşıya kalacak Koroğlu ailesinde ise, Sedat tehlikeli bir durum içerisinde kendisini bulacak. Merak ile beklenilen Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında olacak.

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16 Ara 2021 - 13:01 - Dizi Fragmanları

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