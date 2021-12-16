Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 16 Aralık 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 13. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bu akşam yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alıyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 12. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ekranların iddialı dönem dizilerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, Osmanlı Devleti’nin ilk kaptan-ı deryası olan Barbaros Hayreddin Paşa’nın yaşamını anlatmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İlyas Reis, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Akil Altan, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Tolga Akkaya, Cem Bender, Gülcan Arslan, Melis Babadağ, İsmail Filiz ve Miraç Sözer gibi güçlü isimleri bulunduran Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, her perşembe saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 12. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 9 Aralık 2021 Perşembe günü alan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin son bölümünde; Oruç’un mahzeninde bulduğu altınlara el koyan Karabay’ın altınları emanet ettiği Memlük Askerleri, Pietro’nun tuzağına düştü. Burada öldürülen askerlerin suçu ise, Oruç’un üzerine atıldı. İlyas’ı Karabay’a reyin bırakarak altınları çalanların peşine düşen Baba Oruç, gerçek katilleri bulmak için harekete geçti. İlyas’ı idamdan kurtarmak için az vakti olduğunu bile Baba Oruç, altınlarının izini bulmayı başardı. Altınlar için Slyvio ile karşılaşan Baba Oruç, yeni bir tehlike ile daha karşı karşıya kaldı. Sırrı Kitap’ın sırrını çözmek için Derviş’i arayan Meryem ve Hızır ise, Derviş’in izini bulmayı başardı. Bu esnada kendilerini Antuan’ın tuzağında bulan Meryem ve Hızr, Pietro’nun elinden kurtulmak için harekete geçti.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 13. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 13. bölüm fragmanına göre; Kalimnosluların planını bozmak için harekete geçecek olan Oruç, bu kez Pietro ile yüzleşecek. Heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.