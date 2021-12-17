Esra Erol'da 17 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 17 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Esra Erol 17 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Merak ile takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ve yoğun ilgi gören yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Peki, Esra Erol’da programı 17 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 16 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

Gündüz kuşağının etkili isimlerinden biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümünde gerçekleştirdiği yüzleşmeler ile gündemlere bomba gibi düşen Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 16 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 16 Aralık 2021 Cuma günü alan Esra Erol’da programı, Selma, babası ile barışmak için stüdyoya geldi. Esra Erol’da programının son bölümünde; programa konuk olan Vehbi Bey’in kayıp eşi bulundu. Stüdyoya eşi Vehbi Bey ile yüzleşmek için gelen Tuğba Hanım, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. İhsan Bey ile kaçmadığını belirten Tuğba Hanım, İhsan Bey ile TikTok’ta tanıştığını ve kendisine evden kaçabilmesi için yardım ettiğini söyledi. Ailesine dönemeyecek olduğunu söyleyen Tuğba Hanım, evden kaçış nedeni olarak ise, eşinin çevresine kendisine ait olan uygunsuz fotoğrafları dağıtmasını gösterdi. Bir süredir Esra Erol’da programının fenomen çifti haline gelmiş olan Meral Hanım ile Beytullah Bey, barışma kararı aldı. Ailelerini de herkesi de şaşırtan çift, aralarında herhangi bir sorun kalmadığını belitti. Öte yandan Esra Erol’da programının merak ile takip edilen bir diğer konuğu olan Muzaffer Bey, eşi ile yüzleşmek için stüdyoya geldi. Eşinin soruları üzerine deliye dönen Muzaffer Bey, stüdyoyu adeta birbirine kattı.

Esra Erol’da Programı 17 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümü ile 17 Aralık 2021 Cuma günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak. Heyecanlı bir canlı yayın ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak.