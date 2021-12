Arka Sokaklar 608. Bölüm Full İzle! 17 Aralık 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 608. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, yeni bölümlerini yayınlamaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 608. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 607. bölümde neler yaşandı? İşte Arka Sokaklar hakkında tüm detaylar…

Oyuncu kadrosunda; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden güçlü isimleri bulunduran Arka Sokaklar dizisi, 16 sezondur seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Polisiye konusu ile bir hayli beğenilen Arka Sokaklar dizisi, bu sezon da reytinglerin zirvesini kimselere bırakmıyor. Büyük bir ilgi ile takip edilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri ise, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 607. Bölümde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarındaki yerini en son 10 Aralık 2021 Cuma günü alan Arka Sokaklar dizisi, 607. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümünde; Samir’in ailesinin korumak ile görevli olan Selin, Samir’in düşmanı John tarafından Samir’in ailesi ile birlikte kaçırıldı. Haberi alır almaz deliye dönen Mesut, Selin’i kurtarmak için her taşın altına bakmaya başladı. Mesut’u her an destekleyen ekip, operasyona hazırlanırken; Halide ve Leyla ile Samir’in kavuşmasını engellemek için de harekete geçti. Serap’ın yakın arkadaşı olan avukat Ertan’ın cinayet ile suçlamasının ardından bu olayı da devralan ekip, kayıp olan Yeliz hakkındaki ipuçlarını toparlamaya başladı. Metin’in çalıştığı şarküteriye isimsiz olarak gelen bir zarf ise, Çoban ailesindeki dengeleri komple değiştirdi.

Arka Sokaklar Dizisi 608. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D ekranlarındaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Arka Sokaklar dizisi, 608. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 608. bölümünün fragmanına göre; Samir ile ekip arasındaki kovalamaca devam edecek. Samir’i yakalamak için harekete geçecek olan Mesut ve Selin, İlyas ile işbirliği yapmaya karar verecek. Yoğun bir ilgi gören Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.