Gönül Dağı Dizisi 44. Bölüm Full İzle! 18 Aralık 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

TRT1 ekranlarının en güçlü yapımlarından biri haline gelen Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Gönül Dağı dizisinde seyirciyi Asuman ve Ramazan ile ilgili büyük bir sürpriz bekliyor! Peki, Gönül Dağı dizisi 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 43. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…

Gedelli Kasabası’nda yaşayan ve mucitliğe soyunan üç amcaoğlunun hikayesini konu alan Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonu ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) gibi genç kuşağın güçlü isimlerini bulunduran Gönül Dağı dizisi, gerçek yaşamdan esinlenilen bir Anadolu masalını seyircisinin karşısına çıkarıyor. Her hafta büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümleri ise, cumartesi günleri saat 20.00’da TRT ekranlarındaki yerini alıyor.

Gönül Dağı Dizisi 43. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 11 Aralık 2021 Cumartesi günü alan Gönül Dağı dizisi, 43. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin son bölümünde; Ramazan ve Asuman’ın aşkları yeni sınavlar ile karşılaşmaya devam ederken, iki aşığın da kafası iyice karışmaya başladı. Asya’nın Ramazan’a kaçması ile daha da karışan ortalık, Ramazan’ın Asya’yı getirmesiyle duruldu. Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimler için birini aramaya başlarken; Döndü ve Muammer’in Kenan’a gösterdiği ilgi ise, Veysel’i ve Yağmur’u kıskandırdı.

Gönül Dağı Dizisi 44. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Gönül Dağı dizisi, 44. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 44. bölüm fragmanına göre; Asuman ile Ramazan yeniden denemeye karar verecek. Kimseye söylememe kararı alan Asuman ve Ramazan çifti, aileleri tarafından sıkıştırılacak. Muammer ve Döndü’ye Veysel’in yanlış yaptığını düşünen Kenan ise, kardeşini karşısına alarak konuşacak. Merak ile beklenilen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.