Esra Erol'da 21 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 21 Aralık 2021 Salı Atv Canlı İzle!
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Esra Erol 21 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ
ATV ekranlarının en sevilen programlarından Esra Erol’da yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Milyonların sevgilisi haline gelen Esra Erol’un başarılı sunumu ile ekranlardaki yerini alan programda yine Türkiye’nin gündemine damgasını vuracak olaylar yaşanıyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan televizyon programlarından Esra Erol’da yeni bölümünde Adil Serkan Ördekçi olayı gündem olmaya devam ediyor. 21 Aralık 2021 Esra Erol’da full izle… 21 Aralık Esra Erol’da tek parça canlı izle…
Türkiye’nin en sevilen programlarından Esra Erol’da, ATV ekranlarından izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Erol’da programına Selma Ördekçi ve Adil Serkan Ördekçi olayı damgasını vurdu. Milyonların ekran başında takip ettiği Esra Erol’da her bölümüyle sosyal medyada adından sık sık söz ettirmeye devam ediyor. Esra Erol canlı yayınına çıkan Selma hanım, babasıyla barışmak istediğini söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Esra Erol’da Son Bölümde Neler Yaşandı?
Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen programlardan biri olan Esra Erol’da geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip ediliyor. ATV ekranlarının en sevilen programlarından Esra Erol’da programına Selma Ördekçi Maraşlı gelin olarak stüdyoya evlilik cüzdanı ile geldi. Babasıyla barışmak istediğini söyleyen Selma hanım, sosyal medya uygulaması TikTok platformunda fenomen olarak tanınıyor. “Sevdiğimi aldım İstanbul’a gidiyorum” şeklinde gelin arabasına yazı yazdırarak süsleyen Selma Ördekçi, Maraş’tan kız çıkartmak kolay değil dedi. “Sevenin önünde hiçbir engel durmaz” diyen Selma hanımın bu ifadeleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Evlilik cüzdanı ile Esra Erol’da programının canlı yayınına katılan Selma hanım babasıyla barışmak istediğini söyledi.
Esra Erol’da 21 Aralık 2021 ATV Canlı İzle
Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Esra Erol’da programı, yine ATV ekranlarından yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. 21 Aralık 2021 Salı günü canlı yayınla ekranlara gelecek olan programda ilginç olaylar yaşanacak. Sosyal medyada gündem olan olayların peş peşe sıralandığı Esra Erol’da programını ATV ekranlarından canlı ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
21 Ara 2021 - 19:09 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.