- 22 Ara 2021 - 11:57

MasterChef 2021 Full İzle! 22 Aralık 2021 MasterChef 140. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 22 Aralık 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bir hafta yarışını daha yavaş yavaş tamamlıyor. Nefes kesen bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da eleme potasına göndereceği bir ismi daha belirliyor. Peki; MasterChef 140. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 139. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Adım adım final yarışına yaklaşan ve şampiyonunu aramaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, nefes kesen yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta Dilara kaptanlığında yarışan mavi takım ile Burcu kaptanlığında yarışan kırmızı takımın arasındaki yarışı ekranlara getiren MasterChef Türkiye 2021 yarışması, hafta boyunca birbirinden ilginç konseptleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Hafta boyunca TV8 ekranlarında olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması; her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri saat 20.00’da ekranlardaki yerini alıyor.

MasterChef 139. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 21 Aralık 2021 Salı günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 139. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın ilk takım yarışı gerçekleştirildi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında gerçekleştirilen ilk takım yarışında çörek konseptinde yarışan takımlar, birbirinden lezzetli tabaklar ortaya çıkarmak için nefes kesen bir yarış ortaya koydu. Günün sonunda takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanırken; mavi takım bu kez bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Ana ürün olarak kahve ile çalışan mavi takım yarışmacılarından haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını Dilara kazanırken; haftanın ilk eleme adayı yapılan oylama sonucu Mert oldu.

MasterChef 140. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bugün yeni bölümü ile gelmeye hazırlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 140. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın ikinci yarışı dış çekim olarak gerçekleştirilecek. Antalya’ya konuk olacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak.

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22 Ara 2021 - 11:57 - Dizi Fragmanları

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