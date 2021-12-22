- 22 Ara 2021 - 12:31

Kanunsuz Topraklar 12. Bölüm 2021 Full İzle! 22 Aralık 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının yeni dizisi olan Kanunsuz Topraklar, gördüğü ilgiyi her geçen gün artırmaya devam ediyor. Yeni bölümleri ile hikayesini git gide derinleştiren Kanunsuz Topraklar dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde. İşte detaylar...

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 Kanunsuz Topraklar 12. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

 FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri haline gelen Kanunsuz Topraklar dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Etkileyici dönem hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Kanunsuz Topraklar dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar dizisi 11. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Maden işçilerinin hak arayışını ve dönemin Zonguldak ile Türkiye hikayesini anlatan Kanunsuz Topraklar dizisi, 1930’lu ve 1940’lı yılları anlatıyor. Ekranların etkileyici dönem hikayelerinden biri olan Kanunsuz Topraklar dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Uğur Güneş (Davut), Esra Bilgiç (Gülfem), İlker Aksum (Mehmet), Necip Memili (Ali Gelik), Ali Erkazan (Tahir), Murat Daltaban (Malik), Kaan Taşaner (Avukat Yavuz), Eylül Su Sapan (Behice), Serdem Paçal (Fikriye), Doğaç Yıldız (Cemal), Onur Kaya (Eyüp) ve Ezgi Çelik (Asude) gibi iddialı isimler yer alıyor. Her bölümünde seyircisinin ekran başına kilitlemeyi başaran Kanunsuz Topraklar dizisi, çarşamba günleri saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 11. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 15 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Kanunsuz Topraklar dizisi, 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kanunsuz Topraklar dizisinin son bölümünde; madende yaşanan patlama tüm dengelerin bir kez daha değişmesine neden oldu. Gülfem’in göçük altında kaldığını öğrenen Davut, Gülfem’i kurtarmak için harekete geçerken; yaşanan ikinci patlama iki aşığın birden göçük altında kalmasına neden oldu. Gülfem ve Davut kurtarılmaya çalışılırken; Behice ile gizli gizli evlenerek karanlık emellerine ulaşmaya çalışan Yavuz, Gülfem ve Davut’un kurtulmaması için elinden geleni yaptı. Madeni ele geçirmek için patlamayı bir fırsat gören Ali Gelik ve Bahar Aras ise, hemen harekete geçti.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Kanunsuz Topraklar dizisi, 12. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan 12. bölüm fragmanına göre; Bahar’ın ortaklık teklifini kabul etmek zorunda kalan Gülfem, Davut’a karşı zor durumda kalacak. Malik Bey’in ölümüne dair gizeme ulaşan Kasapoğlu ise, Yavuz ve Asude için gerçek bir tehlike oluşturacak. Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Kanunsuz Topraklar dizisi, bugün saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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22 Ara 2021 - 12:31 - Dizi Fragmanları

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