Annemizi Saklarken 3. Bölüm 2021 Full İzle! 22 Aralık 2021 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Giderek ekranların yeni gözdesi haline gelen Annemizi Saklarken dizisi, yeni bölümleri ile hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. İlginç konusu ve usta oyunculuk performansları ile seyircisini ekran başına kilitlemeye başlayan Annemizi Saklarken dizisi, bugün çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Annemizi Saklarken dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken dizisi 2. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Star TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi Annemizi Saklarken, OJO Pictures imzası seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Hande Doğandemir, Kutsi Karadoğan ve Hatice Aslan’ı bulunduran Annemizi Saklarken dizisi, oyuncu kadrosunda ise; Yeşim Ceren Bozoğlu, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gor, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızlkaya, Zümre Erürk, Merve Sevin, Özgür Foster, Güngör Bayrak gibi güçlü ve genç isimleri bir araya getirmiş bulunuyor. İlginç hikayesi kadar oyunculuk performansları ile de seyircisini ekran başına kilitlemeye başlayan Annemizi Saklarken dizisi, her çarşamba saat 20.00’da Star TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Annemizi Saklarken Dizisi 2. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 15 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Annemizi Saklarken dizisi, 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Annemizi Saklarken dizisinin son bölümünde; Dündar’ın karısının herkesin gözü önünde kendini vurması Demir ailesinde büyük bir yıkımın oluşmasına neden oldu. Dündar çocuklarını toplamaya çalışırken, Handan ile arasındaki engelin kalktığını fark ederek, adım atmakta gecikmedi. Genç kadının kendisini öldürmeden hemen önce Handan’a söyledikleri ise, ailedeki herkesin merak ettiği bir konu haline geldi. O gece neler olduğunu çözmek isteyen Füsun'un ve Dündar'ın ablası Benan'ın hedefine giren Handan, kendisini korumaya çalışırken; bir yandan da kızı Derya’nın hayal kırıkları ile karşı karşıya kaldı. Dündar, bir an olsun Handan’ın peşini bırakmazken; Dündar’ın oğlu Bora ise, Handan ile Derya arasındaki bağın peşine düştü.

Annemizi Saklarken Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Annemizi Saklarken dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Annemizi Saklarken dizisinin yayınlanan 3. bölüm fragmanına göre, Dündar’ın Handan’a yapacağı evlilik teklifi Demir ailesini bir hayli karıştıracak. Ortaya çıkacak olan fotoğraf krizi ile arası açılacak olan Handan ve Dündar, çocuklarına karşı da ayrı ayrı sınavlar verecek. Merak ile beklenilen Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alacak.