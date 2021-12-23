Mahkum 3. Bölüm 2021 Full İzle! 23 Aralık 2021 Mahkum Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Mahkum 3. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni gözdesi olan ve her bölümü ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Mahkum dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta hikayesini daha da derinleştirecek olan Mahkum dizisinde gizem yavaş yavaş çözülüyor. Peki, Mahkum dizisi 3. bölüm fragmanı yayınladı mı? Mahkum dizisi 2. bölümde neler oldu? İşte, Mahkum dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Geçtiğimiz haftalarda sezona FOX TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Mahkum dizisi, MF Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Onur Tuna’nın Savcı Fırat Bulut, İsmail Hacıoğlu’nun ise, Savaş ve Barış Yesari isimli iki karakter ile seyircisinin karşısına çıktığı Mahkum dizisi, Elçin Sangu, Seray Kaya, Melike İpek Yalova, Hayal Köseoğlu ve Hakan Karsak gibi ekranların en gözde isimlerini kadrosunda buluşturmayı başarmış bulunuyor. Bir adalet arayışını konu alan Mahkum dizisi, her perşembe saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Mahkum Dizisi 2. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 16 Aralık 2021 Perşembe günü gelen Mahkum dizisi, 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Mahkum dizisinin yayınlanan son bölümünde; kendi ailesinin yasını tutmaya başlayan Fırat, kendisine oynanan oyun sonucu katilin kendisi olduğuna inanmaya başladı. Herkesin cani savcı olarak isimlendirdiği Fırat, ailesinin katili olup olmadığını bir türlü hatırlayamazken, buna olan inancı, yasının daha da artmasına neden oldu. Savcı Fırat Bulut’un böyle bir şey yapmadığına inanan tek kişi olan genç ve tecrübesiz avukat Cemre, Fırat’ı savunmak için harekete geçti. İlk başta buna karşı çıkan Fırat, Cemre’nin ona söyledikleri karşısında kendisinin Cemre tarafından savunulmasını kabul etti.

Mahkum Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Mahkum dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Mahkum dizisinin yayınlanan 3. bölüm fragmanına göre; cinayet günü verdiği ifadeyi okuyan Fırat, katilin kendisi olduğuna tamamen inanacak. Cemre, elde ettiği ipuçları ile Fırat’ı katil olmadığını inandırmaya çalışacakken; Fırat’ın yavaş yavaş hatırlamaya başladığı geçmişi, tüm dengeleri değiştirecek. Merak ile beklenilen Mahkum dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.