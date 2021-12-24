- 24 Ara 2021 - 09:06

Müge Anlı 24 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 24 Aralık 2021 Cuma ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 24 Aralık 2021 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 24 Aralık 2021’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 24 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en çok ses getiren gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün sıcak gelişmeleri ile ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, haftanın son canlı yayınını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 24 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, faili meçhul cinayetlerinin ardına düşmeye devam ediyor. Şüpheli kayıpların yakınlarını, nitelikli dolandırıcılık mağdurlarını ve biyolojik ailelerini arayanları da zaman zaman konuk eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini 2008’den bu yana alıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 23 Aralık’ta Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 23 Aralık 2021 Perşembe günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konu ve konukları ile seyircisinin karşısına çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 33 yıldır görmediği oğlu Ozan Bey’i arayan Turan Bey, oğluna kavuştu. Babasına karşı mesafeli davranan Ozan Bey, uzun bir ayrılığın ardından ağabeyi ile de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı aracılığıyla kavuştu. 21 yaşındaki engelli olan Leyla Hanım, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde bulundu. Kayıp genç kızın dört gün boyunca darp edildiğini belirten Müge Anlı, canlı yayının ardından genç kızı tutan adamın kızı sokağa bıraktığını belirtti. 22 yaşındaki Hasan Deniz ve 21 yaşındaki Özlem Saliha Türkmenli de Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde bulundu. Kendi istekleri ile gittiklerini söyleyen iki arkadaş, aileleri canlı yayına çıktıktan sonra karakola giderek teslim olduklarını belirtti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 24 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 24 Aralık 2021 Cuma günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, haftanın son canlı yayını gerçekleştirecek. Merak ile takip edilen konuları hakkındaki sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınına başlayacak.

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24 Ara 2021 - 09:06 - Yaşam

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