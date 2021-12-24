- 24 Ara 2021 - 09:10

Aşk Mantık İntikam 27. Bölüm Full İzle! Aşk Mantık İntikam 24 Aralık Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Aşk Mantık İntikam 27. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümüne Çınar ve Ayaz arasındaki iş birliği damga vuruyor! Peki, Aşk Mantık İntikam dizisi 26. bölümde neler yaşandı? Aşk Mantık İntikam dizisi 27. bölümde neler olacak? İşte, Aşk Mantık İntikam dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Mehmet Korhan Fırat, Süleyman Atanısev, Birgül Ulusoy ve Anıl Altan gibi güçlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ile seyircisinin karşısına çıkan Aşk Mantık İntikam dizisi, bir Güney Kore yapımı olan “My Cunning Single Lady” isimli diziden uyarlanıyor. Ele aldığı aşk hikayesi ile seyircisinin ilgisini çeken Aşk Mantık İntikam dizisi, her cuma saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 26. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 17 Aralık 2021 Cuma günü gelen Aşk Mantık İntikam dizisi, 26. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Ayaz’ın düğünde kardeşi olduğunu öğrenen Ozan, Ayaz’ın söylediklerinin gerçekliğini araştırmaya başladı. Yıllar sonra babasının peşine düşen Ozan, onunla yüzleşmeye cesaret edemedi. Bu konuda en büyük destekçisi olan Esra’yı istemeden kıran Ozan, Esra’nın kalbini almak için harekete geçti. Ozan’ın boşanma kararı ile sarsılan Çağla, kızları Ela’yı boşanmaya engel olmak için kullanırken; Ayaz, elindeki görüntüler ile Ozan’ı köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ancak Ozan’ın sektördeki tecrübesi, Ayaz’ın oyununun geri tepmesine neden oldu. Yedek bir plan yapan Ayaz, Esra’yı oğlu ile ilgili tehdit ederek, ona Ozan’a karşı birlikte olmayı teklif etti.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 27. Bölümde Neler Olacak?

Ekranlara yeni bölümü ile gelmeye hazırlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, 27. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan 27. bölüm fragmanına göre, Ayaz’ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra, çareyi Ozan’a her şeyi itiraf etmekte bulacak. Buna engel olmak için harekete geçecek olan Çınar, Ayaz’a hayatının teklifini sunacak. Çağla ise, Ela’yı Ozan’a karşı kullanmaya devam edecek. Merak ile takip edilen Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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24 Ara 2021 - 09:10 - Dizi Fragmanları

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