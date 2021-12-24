Arka Sokaklar 609. Bölüm Full İzle! 24 Aralık 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Arka Sokaklar Dizisi 582. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bugün çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba ve ekibin arası git gide açılıyor! Peki, Arka Sokaklar dizisi 609. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 608. bölümde neler yaşandı? İşte Arka Sokaklar hakkında tüm detaylar…

Bu sene 16. sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu konusu ile reytinglerin zirvesindeki yerini korumaya devam ediyor. Rıza Baba ve ekibinin maceralarını konu alan Arka Sokaklar dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor. Seyircisi tarafından yeni bölümleri merak ile beklenilen Arka Sokaklar dizisi, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 608. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 17 Aralık 2021 Cuma günü alan Arka Sokaklar dizisi, 608. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinin son bölümünde; Selin’in kaçırılması olayında kendisinin değil, Mesut’un peşinden giden ekibe kırgın olan Rıza Baba, herkesi şaşırtan ve geri dönülmez bir karar aldı. Bu karar ile sarsılan ekip, Samir’in peşini bırakmazken; İlyas ile işbirliği yapan Mesut ve Selin, Samir’e adeta adım adım yaklaştı. Serap’ın intihar eden avukat arkadaşı Ertan vakasını da üzerine alan ekip, Serap’ın saldırıya uğramasının ardından olaya daha büyük bir titizlik ile eğildi. Bu konuyla ilgili Yeliz’in hesaplarını inceleyen ekip, aradığı bilgiye kısa süre içerisinde ulaştı. Öte yandan Gizem isminde bir genç kızın Musa ve Ulvi isimli iki uyuşturucu bağımlısı tarafından taciz edilmesi, ekibi bir kez daha harekete geçirdi.

Arka Sokaklar Dizisi 609. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Arka Sokaklar dizisi, 609. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 609. bölüm fragmanına göre; Mesut, kumpas sonucu gözaltına alınacak, ancak bu kez ardından Rıza Baba’nın desteğini göremeyecek. Rıza Baba’ya rağmen Mesut’un ardında duracak olan ekip, aradaki gerginliğin tırmanmasına neden olacak. Merak ile beklenilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.