- 24 Ara 2021 - 09:15

Aziz Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 24 Aralık 2021 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için geri sayıma başlayan Aziz dizisi nihayet ekranlara geldi. Bir dönem hikayesi ile ekranlara gelen Aziz dizisi ile ilgili son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Aziz Dizisi 24 Aralık 2021 SHOW TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların yeni fenomeni haline gelmiş olan Aziz dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Merak ile takip edilen konusunu daha da derinleştiren Aziz dizisinin yeni bölümüne Aziz ile Adem arasındaki diyalog damga vuruyor! Peki, Aziz dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 7. bölümde neler oldu? İşte, Yalancı dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Yeni sezonda Show TV ekranlarından yayına başlayan Aziz dizisi, Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil olmadan önce yaşanan Fransız işgali yıllarını konu alıyor. Sevilen dönem hikayesini çok konuşulan karakterleri ile besleyen Aziz dizisi;  Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Dilruba (Damla Sönmez), Efnan (Simay Barlas), Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan), Delege Pierre (Fırat Tanış), Adem Payidar (Güven Murat Akpınar), Kenan (Eren Hacısalihoğlu), Handan (Ayten Soykök), Nigar Payidar (Füsun Demirel), Hatice Ana (Meral Çetinkaya), Azime (Suzan Kardeş), Mustafa (Baran Akbulut), Maksude Payidar (Elif Sönmez), Cemal (Cenan Çamyurdu), Selahattin (Haydar Köyel), Aslan (Berkay Akın) gibi karakterleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Her hafta reytinglerin zirvesine oynamaya devam eden Aziz dizisinin yeni bölümleri, cuma günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Aziz Dizisi 7. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 17 Aralık 2021 Cuma günü gelen Aziz dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aziz dizisinin son bölümünde; Dilruba’nın kendisini terk edişi ile sarsılan Aziz, Efnan’ın da gittiğini öğrendiğinde iyice afalladı. Mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kalan Aziz, var gücü ile atölyeye sarıldı. Şehri terk etmek için harekete geçen Efnan, başına gelen talihsiz bir saldırı sonucu Pierre’in evine geri dönerken; o evde tanışığı Mısır Prensesi Fevziye, Efnan’ı bir hayli değiştirdi. Adem, Dilruba’nın sevgisini sınamak için ona Aziz ile ilgili önemli bir sır verirken; Efnan’ın ani değişimi, Aziz’i bir hayli şaşırttı. Öte yandan Maksude’nin eline geçen bir mektup, Aziz’i yeni bir gizemin peşinden gitmeye adeta zorladı.

Aziz Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Aziz dizisi, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 8. bölüm fragmanına göre; Aziz’in hür yaşamak için başlattığı mücadele, Hatay’da yaşayan halkta yeni bir uyanmanın yaşanmasını sağlayacak. Adem, vicdanı ve aşkı arasında sıkışıp kalacakken; Aziz’in Adem benim kardeşim çıkışı tüm dengeleri değiştirecek. Merak ile takip edilen Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.

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24 Ara 2021 - 09:15 - Dizi Fragmanları

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