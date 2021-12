Elkızı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Elkızı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Elkızı dizisi, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Elkızı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı dizisi 9. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Oyuncu kadrosunda; Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı), İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu), Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı), Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı), Münir Can Cindoruk (Ali Demir), Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı), Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Nur Yazar, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Can Büyükaltay, Alayça Öztürk gibi birbirinden iddialı isimleri buluşturan Elkızı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Merak ile takip edilen Elkızı dizisinin yeni bölümleri, her cumartesi saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Elkızı Dizisi 9. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 18 Aralık 2021 Cumartesi günü gelen Elkızı dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Elkızı dizisinin son bölümünde; Ezo, ilk kez kendisi için bir şey yapmak istedi ve kalbinin sesine kulak verdi. Bunun üzerine Ali ile bir ilişkiye başlamaya karar veren Ezo, Ali’ye tüm hislerini açtı. Songül, bu durumdan bir hayli rahatsızken; Harun, ikilinin arasına girmek için sinsi planlarına başladı. Ali ve Ezo, evlenmek için harekete geçerken, kendilerini bekleyen sürprizlerden habersiz olarak, mutlu anlarının tadını çıkarmaya karar verdi. Bu esnada kusursuz planını devreye sokan Harun, Ezo’yu büyük bir seçim yapmaya zorladı. Annesi ile Ali arasında Ezo’yu bırakan Harun, istediğine nihayet ulaştı.

Elkızı Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Elkızı dizisi, 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Elkızı dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanına göre; Harun'un tehdidi karşısında Ali'yi nikah masasında bırakan Ezo, yeni sınavların eşiğinde kendisini bulacak. Yaşadıklarından sonra gözünü bir hayli karartan Harun, çevresindeki herkes için tehlike oluşturmaya başlayacakken; Ali, Ezo’dan gerçekleri öğrenmek için harekete geçecek. Elkızı dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.