- 27 Ara 2021 - 00:04

Esra Erol'da 27 Aralık 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 27 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol 27 Aralık 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 27 Aralık 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 26 Aralık 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 27 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının fenomen programı olan Esra Erol’da yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Merak edilen yüzleşmeleri ile yeni bir haftaya başlayacak olan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Esra Erol’da programı 24 Aralık gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 27 Aralık’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

2015 yılından bu yana kesintisiz olarak ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Anlaşmazlıkları çözmek için kamusal arabuluculuk görevini üstlenen Esra Erol’da programı, gerçek yaşam öykülerini ekranlara taşıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de başlıyor.

Esra Erol’da Programı 24 Aralık’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 24 Aralık 2021 Cuma günü gelen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmeleri ile seyircisinin karşısına çıktı. Esra Erol’da programın son bölümünde; 33 yıl sonra annesi ile kavuşan İbrahim, sabaha kadar annesi ile dertleştiğini söyledi. Annesine olan kızgınlığının geçtiğini belirten İbrahim, annesinin yaşadıklarını öğrendiğinde tüm fikrinin değiştiğini belirtti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Ogün Bey, eşi Berivan Hanım ile bu kez stüdyoda yüzleşti. Zorla tutulmadığını söyleyen Berivan Hanım, boşanma amacı ile geldiğini belirtti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Gülperi Hanım, kızı Derya Hanım ile iki yıl aradan sonra yüzleşti. Derya Hanım’ın başına hiçbir şey gelmediğini öğrenen Gülperi Hanım, sevinçten gözyaşına boğulurken; kızının başka biri için kaçtığını öğrenince bir hayli şaşırdı. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Ethem Bey, çocukları ile kavuştu.

Esra Erol’da Programı 27 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir haftaya başlamaya hazırlanan Esra Erol’da programı, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü de seyircisinin karşısında olacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde merak ile takip edilen yüzleşmeler, kaldığı yerden devam edecek. Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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27 Ara 2021 - 00:04 - Dizi Fragmanları

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