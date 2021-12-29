- 29 Ara 2021 - 09:46

Annemizi Saklarken 4. Bölüm 2021 Full İzle! 29 Aralık 2021 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Star TV ekranlarının yeni dizisi olan Annemizi Saklarken, beklediği ilgiyi görmeye başladı. Hikayesini bu hafta daha da derinleştirecek olan Annemizi Saklarken dizisine, yeni bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz...

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Annemizi 4. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının yeni dizisi olan Annemizi Saklarken, git gide daha da heyecanlı bir hal alıyor. Şimdiden seyircisini ekran başına kilitlemeye başlayan Annemizi Saklarken dizisi, bugün saat 20.00’da yeni, bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, Annemizi Saklarken dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken dizisi 3. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

OJO Pictures imzası ile Star TV ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Annemizi Saklarken dizisi, yeni bölümleri ile seyircisini buluşturmaya devam ediyor. Ekranların çiçeği burnunda dizisi Annemizi Saklarken’in başrollerinde ise; Hande Doğandemir, Kutsi Karadoğan ve Hatice Aslan gibi güçlü isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gor, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızlkaya, Zümre Erürk, Merve Sevin, Özgür Foster, Güngör Bayrak gibi güçlü ve genç isimleri bulunduran Annemizi Saklarken dizisi, her çarşamba saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Annemizi Saklarken Dizisi 3. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 22 Aralık 2021 Çarşamba günü alan Annemizi Saklarken dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Annemizi Saklarken dizisinin son bölümünde; birbirini tanımak için Handan’dan bir fırsat isteyen Dündar, ona unutamayacağı anlar yaşattı. Handan ve Dündar’ın fotoğraflarının ortaya çıkması Demir ailesini karıştırırken; Handan ve Dündar’ın arasının da açılmasına neden oldu Derya, Bora ile yaptığı anlaşmada annesi yüzünden hayal kırıklığına uğrayınca annesi ile kavga etmeye başladı. Fotoğrafların acısını Derya’dan çıkaran Bora, babasıyla sert bir yüzleşme yaşarken; Derya’da aynı yüzleşmeyi de annesi Handan ile yaşadı. Derya’ya tokat atan Handan, bu durumdan bir hayli pişman olurken; işini de yaptığı bir hata sonucu kaybetmesi, Dündar’a ihtiyaç duymasına neden oldu.

Annemizi Saklarken Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini 29 Aralık 2021 Çarşamba günü de alacak olan Annemizi Saklarken dizisi, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Annemizi Saklarken dizisinin yayınlanan 4. bölüm fragmanına göre; Dündar'ı ve gelecekle ilgili kurduğu hayalleri kaybetmekten korkan Handan, çocuklar ve evlilik kararı arasında sıkışıp kalacak.  Derya ve Bora’nın yeni bir döneme gireceği Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

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29 Ara 2021 - 09:46 - Dizi Fragmanları

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