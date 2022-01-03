MasterChef 2021 Full İzle! 3 Ocak 2022 MasterChef 148. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şampiyonluk yarışında son düzlüğe giriyor. Merak ile beklenilen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son düzlüğü, bugün saat 20.00’da başlıyor. Peki; MasterChef 148. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 147. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Yaz aylarından itibaren seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şampiyonuna adım adım yaklaşıyor. Bu haftadan itibaren takım yarışlarına bir son veren MasterChef Türkiye 2021 yarışması, artık bireysel yarışlar ile bu sezonunun şampiyonunu belirlemeye çalışıyor. Merak ile takip edilen ve nefes kesen yarışları ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, her hafta cumartesi ve pazar hariç olmak üzere haftanın her günü saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

MasterChef 147. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 2 Ocak 2022 Pazar günü alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 147. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; son takım yarışlarından ortaya çıkan eleme potası yarışı gerçekleştirildi. Burcu, Hasan ve Tahsin’in yarıştığı eleme gecesinde iki aşamalı bir yarış gerçekleştirildi. İki aşamalı yarışta yarışmacılara on üzerinden puan veren MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının jüri üyeleri, final haftası öncesi elenen son ismi de belirledi. İki aşamalı yarıştan geçen ve uskumru dolması yapan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının eleme adaylarından ilk 5’e giremeyen ve hayallerine veda eden isim Burcu Önal oldu.

MasterChef 148. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini 3 Ocak 2022 Pazartesi günü de alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 148. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde; son dörde kalacak isimlerin seçimi için final yarışının startını verecek. Türkiye’nin ünlü şeflerinden biri olan Yılmaz Öztürk’ü konuk edecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, ilk şef önlüğünün sahibini de bulacak. Adım adım büyük finale yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da başlayacak.