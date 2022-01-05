- 05 Oca 2022 - 09:43

Esra Erol'da 5 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 5 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol 5 Ocak 2022 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 5 Ocak 2022 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 5 Ocak 2022 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 5 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerinde yeni bir perdeyi daha açmaya hazırlanıyor. Peki, Esra Erol’da programı 5 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 4 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar…

Stüdyosunda ağırladığı konukları ile her gün Türkiye’nin gündemini belirleyen Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Merak ile takip edilen yüzleşmelerinde yeni bir perdeyi açmaya hazırlanan Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 4 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 4 Ocak 2022 Salı günü gelen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerinde yeni bir perde daha açtı. Esra Erol’da programının son bölümünde; Havvanur Hanım, boşanma aşamasında olduğu eşi Mert Bey’in 11 aydır çocuğunu kaçırdığını iddia etti. Konuyla ilgili canlı yayına bağlanan Mert Bey, çocuğun kendisinde olduğunu kabul etti. Çocuğunun babasının yanında olduğunu söyleyen Mert Bey, aralarındaki tek sorunun Havvanur Hanım’ın ailesinin olduğunu iddia etti. Bebeği teslim edeceğini söyleyen Mert Bey’in babası Erol Bey, konuyla ilgili gelini Havvanur Hanım’ı suçladı. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Neziha Hanım, kayıp olarak aradığı kızı Eda Hanım ile stüdyoya geldi. Esra Erol’da stüdyosunda boşanma aşamasındaki eşi Nesimi Bey ve kaçtığı adam Bahattin Bey ile yüzleşen Eda Hanım, ne ailesine ne de Bahattin Bey’e dönmeyeceğini belirtti. Çocuğunu asla Nesimi Bey’e vermeyeceğini belirten Eda Hanım, kadın sığınma evine gideceğini söyledi. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Saliha Hanım, kayıp kızı Zeynep Hanım ile ilgili sıcak gelişmeleri stüdyoda öğrendi. Diyarbakır’da olduğunu iddia eden Zeynep Hanım’ın Çanakkale Biga’da olduğunu ortaya çıkaran Esra Erol’da ekibi, Zeynep Hanım’ın Ömür Onat isimli bir adama kaçtığını belgeledi.

Esra Erol’da Programı 5 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümü ile 5 Ocak 2022 Çarşamba günü de ATV ekranlarındaki yerini alacak olan Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam edecek. Kayıp yakınlarına çok konuşulacak bilgiler vermeye hazırlanan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak.

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05 Oca 2022 - 09:43 - Dizi Fragmanları

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