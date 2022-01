Zuhal Topal'la Yemekteyiz 83. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 5 Ocak 2022 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 83. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Gündüz kuşağının etkili isimlerinden biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni yarışlarına hız kesmeden devam ediyor. Merak ile takip edilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümü, bugün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 4 Ocak Salı 82. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Ocak Çarşamba 83. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Her hafta beş yeni yarışmacısı ile şampiyonunu belirlemeye başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, nefes kesen yarışı ve çok konuşulan polemikleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta şampiyonuna 15 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 4 Ocak Salı 82. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

TV8 ekranlarına en son 4 Ocak 2022 Salı günü gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 82. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde; haftanın ikinci yarışmacısı olan Faruk Bey yarıştı. Faruk Bey’in menüsünde; etli bamya çorbası, sebzeli karides güveç, hindistancevizi soslu somon, kuşkonmaz ve bebek patates, karamelize edilmiş cevizli karlı roka salatası ve hurma tatlısı gibi birbirinden iddialı lezzetler yer aldı. Günün sonunda yapılan açık oylama ile Zuhal Topal dışındaki herkesin verdiği puanı öğrenen Faruk Bey, Ovadan Hanım’dan 4 puan alırken; Melike Hanım’dan 6 puan, Özlem Hanım’dan 7 puan, Uğur Bey’den ise 8 puan alarak, yarışı şimdilik 25 puan ile tamamladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Ocak Çarşamba 83. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranlardaki yerini 5 Ocak 2022 Çarşamba günü de alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 83. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yayınlanan 83. bölüm fragmanına göre, bugün haftanın üçüncü yarışmacısı mutfağa girecek. Şampiyonuna bir adım daha yaklaşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da başlayacak.