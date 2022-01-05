Annemizi Saklarken 5. Bölüm 2021 Full İzle! 5 Ocak 2022 Annemizi Saklarken Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Annemizi 5. Bölüm FOX TV İZLE TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının yeni gözdesi Annemizi Saklarken, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Diğer dizilerin aksine yılbaşı arasına çıkmayan Annemizi Saklarken dizisi, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Annemizi Saklarken dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Annemizi Saklarken dizisi 4. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

OJO Pictures imzası ile Star TV ekranlarından seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Annemizi Saklarken dizisi; Hande Doğandemir, Kutsi Karadoğan ve Hatice Aslan gibi güçlü isimlerin başrollüğünde ekranlara gelmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gor, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızlkaya, Zümre Erürk, Merve Sevin, Özgür Foster, Güngör Bayrak gibi iddialı isimleri bulunduran Annemizi Saklarken dizisi, her çarşamba saat 20.00’da Star TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Annemizi Saklarken Dizisi 4. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 29 Aralık 2021 Çarşamba günü gelen Annemizi Saklarken dizisi, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Annemizi Saklarken dizisinin son bölümünde; Dündar'ı ve gelecekle ilgili kurduğu hayalleri kaybetmek istemeyen Handan, ona çocuklarını söyleyemedi. Bunun yerine kurduğu oyunu devam ettirme kararı alan Handan, Dündar’ın etrafındakilerinin söyledikleri ile bir hayli sarsıldı. Bunun üzerine taktik yapmaya karar veren Handan, Dündar’ı terk etti. Bu taktiğin işe yaramadığını fark eden Dündar’ı çocuklarına rağmen seçme kararı alırken; Dündar, Handan’a evlenme teklifi etmek için harekete geçti. Dündar’ın evlilik teklifini kendisine sanan Benan her şeyden habersiz iken; Handan’dan kurtulduğunu düşünmeye başladı. Öte yandan Derya ve Bora arasındaki ilişkide dengeler hemencecik alt üst oldu.

Annemizi Saklarken Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Star TV ekranlarına 5 Ocak 2022 Çarşamba günü yeni bölümü ile gelecek olan Annemizi Saklarken dizisi, 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Annemizi Saklarken dizisinin yayınlanan 5. bölüm fragmanına göre; Handan evlilik cüzdanını eline alsa da Dündar’ın çocukları ile bu evliliği yürütmek çok da kolay olmayacak. Benan, Handan’a karşı Dündar’ın çocuklarını kullanırken; Derya, öğrendikleri sonucunda ne yapacağını bilemeyecek. Merak ile beklenilen Annemizi Saklarken dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanacak.