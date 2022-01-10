- 10 Oca 2022 - 20:12

Yargı 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Yargı Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman...

Yargı 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Ilgaz’ın, Ceylin’in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır. Ilgaz kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar.

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Ceylin gözü kara ve kurallar söz konusu olduğunda sınır tanımayan bir avukattır. Bir müvekkiliyle ilgili yine illegal yoldan bilgi alabilmek için savcı Ilgaz’ın karşısına çıkar. Ancak Ilgaz’ın, Ceylin’in tam aksine, mesleki etik konusunda katı kuralları vardır, bu yüzden de kariyerinde çok başarılı ve sözü dinlenen bir savcıdır. Ilgaz kardeşi Çınar’ın katil olmakla suçlandığı bir cinayet vakasıyla karşılaşınca; ilk defa kendi kurallarını yıkar.

Ceylin’den kardeşini savunmasını ister. Bu noktadan sonra işler ikisinin de tahmin edemeyeceği bir yola girer. Ilgaz ve Ceylin; Çınar’ın aklanması için çalışırken, kendilerini ikisinin de ailelerine kadar uzanan bir gizem yumağının içinde olacaklardır.
# Yargı 15. Bölüm Fragmanı

10 Oca 2022 - 20:12 - Dizi Fragmanları

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Yargı 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Yargı Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman... mask
Yargı 15. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Yargı Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman...
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