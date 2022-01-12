- 12 Oca 2022 - 06:45

Müge Anlı 12 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 12 Ocak 2022 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 12 Ocak 2022 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 12 Ocak 2022’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 12 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının en iddialı gündüz kuşağı programı olarak reytinglerin zirvesindeki yerini korumayı bu sezon da başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Sıcak gelişmeleri ile bugün de ekranlardaki yerini alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir faili meçhul cinayetin daha peşine düşüyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 12 Ocak gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 11 Ocak’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Gündüz kuşağının güçlü yapımlarından biri olarak tanınan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 2008 yılından bu yana kesintisiz bir biçimde ATV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor. Faili meçhul dosyaları konu alması nedeniyle Türkiye’nin gündemi üzerinde belirleyici olan formatlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınına başlıyor.
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Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 11 Ocak’ta Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 11 Ocak 2022 Salı günü alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konularının sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; eşi Gizem Hanım ile barışmak için programa başvuru yapan Mehmet Karaşahin, eşi Gizem Hanım’ı 5 ay sonra canlı yayın aracılığıyla gördü. Şiddete uğraması nedeniyle eşine boşanma davası açtığını belirten Gizem Hanım, eşine geri dönmeyeceğinin altını çizerken; Mehmet Bey’in annesi gelini ve torununu geri istediğini belirterek, oğluna kefil oldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni cinayet vakalarından biri olan Hatice ve Cahit Paslı cinayeti bugün de ele alındı. Pusu kurularak öldürülen çifte ne olduğunu araştıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı son bölümünde, merhume Hatice Hanım’ın abisinin şüphelendiği üç kişiyi de canlı yayın aracılığıyla stüdyoya konuk etti. Stüdyoya konuk olan şüpheliler, Kadir Bey’in haklarında söyledikleri iddiaları reddetti.
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Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 12 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 12 Ocak 2022 Çarşamba günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak. Paslı cinayetini derinlemesine araştırmaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da başlayacak.

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12 Oca 2022 - 06:45 - Dizi Fragmanları

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