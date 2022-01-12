Esra Erol'da 12 Ocak 2022 Full İzle! ATV Esra Erol’da Bugün Tamamı 12 Ocak 2022 Çarşamba TEK parça youtube izle!!

Esra Erol 12 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmiş olan Esra Erol’da programı, ATV ekranlarındaki yolculuğuna devam ediyor. Merak ile takip edilen yüzleşmelerinde yeni bir perde açacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Esra Erol’da programı 12 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 11 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar…

Farklı formatı ve insan hikayelerinden beslenmeleri ile gündüz kuşağının en çok izlenen yapımları arasındaki yerini almış olan Esra Erol’da programı, 2015 yılından bu yana seyircisi ile buluşuyor. Anlaşmazlık yaşayan aile üyeleri arasında arabuluculuk görevi üstlenen Esra Erol’da programı, aynı zamanda kayıp yakınlarını arayan aile üyelerini de konuk ediyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarındaki yerini alan Esra Erol’da programı, saat 16.20 canlı yayınına başlıyor.

Esra Erol’da Programı 11 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 11 Ocak 2022 Salı günü alan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen konu ve konukları ile seyircisinin karşısına çıktı. Esra Erol’da programının son bölümünde; programın yeni konuğu olan Hayriye Hanım, eşi tarafından kullanıldığını ve dolandırıldığını iddia etti. Çok aşık olarak evlendiğini belirten Hayriye Hanım, engelli olduğunu, bu nedenle de engelliler için çeşitli projeler yaptığını ve eşi olacak kişinin bu projelere verilen hibelere göz diktiği için kendisi ile evlendiğini öne sürdü. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Emine Hanım, bugün kendisini evinden attığını iddia eden oğlu ve oğlunun sevgilisi ile yüzleşti. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği yüzleşmenin sonunda Emine Hanım’ın oğlu, annesine “seni istemiyorum” diyerek, herkesi şoke etti. Esra Erol’da programının bir süredir büyük bir ilgiyle takip edilen konuklarından biri olan Niyazi Bey, eşine aldığı çiçekler ile stüdyoya girdi. Eşine dönmek istediğini belirten Niyazi Bey, eşinden af diledi.

Esra Erol’da Programı 12 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 12 Ocak 2022 Çarşamba günü de alacak olan Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen yüzleşmelerinde yeni bir perde daha açacak. Sevilen yapım Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de yeni bölümünün startını verecek.