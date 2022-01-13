- 13 Oca 2022 - 08:09

Müge Anlı 13 Ocak 2022 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 13 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Ocak 2022 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Ocak 2022’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 13 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Sevilen gündüz kuşağı yapılarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile bugün seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 13 Ocak gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 12 Ocak’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının sevilen yapımı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bir süredir Paslı çiftinin cinayetini araştıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, seyircisi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Ele aldığı konular ile tüm Türkiye’nin gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 12 Ocak’ta Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 12 Ocak 2022 Çarşamba günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen cinayet vakalarını ele almaya devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; Cahit ve Hatice Paslı’nın cinayeti ele alınmaya başlandı. Çifte cinayete kurban giden Cahit ve Hatice Paslı’nın ölümünü araştırmaya devam eden Müge Anlı, çiftin ölümünde şüpheli görünen kişileri stüdyosunda ağırladı. Cinayetin sebebinin köyde yayılan söylentiler olup olmadığını araştıran Müge Anlı ve ekibi, olay gününe tanıklık eden kişileri dinledi. İddiaların odağındaki şüpheliler, merhume Hatice Paslı’nın abisinin yanıldığını dile getirirken, kendilerinin çift ile bir alakasının olmadığını iddia etti. Cinayette şüphe çeken detaylara dikkat çeken Müge Anlı, aileyi tanıyan birinin onlara pusu kurduğunun kesin olduğunu belirtti. Cesedi bulan milli motorcu ise, programa bağlanarak, konuyla ilgili detayları anlattı. Bölgenin ambulans ile bile bir saate çıkılabildiğini belirten görgü tanığı, kendisinin de Fethiyeli olduğunu, bölgeyi çok iyi tanıdığını ve söylenilen gibi 1 saatte ormanın derinliklerine gidilip, mantar aranıp ve dönülemeyeceğini belirtti.
Detaylar diğer sayfada!

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 13 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

Ekranlardaki yerini 13 Ocak 2022 Perşembe günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Paslı çiftinin cinayetinin ardındaki sır perdesini aralamaya devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarından canlı yayınına başlayacak.

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13 Oca 2022 - 08:09 - Dizi Fragmanları

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