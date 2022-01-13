MasterChef 2021 Full İzle! 13 Ocak 2022 MasterChef 157. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

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Şampiyonunun belli olmasına bir kala TV8 ekranlarına gelmeye hazırlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, nefes kesen yarışında yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Bugün itibariyle son düzlüğe giren MasterChef Türkiye 2021 yarışması, finalistlerini de belirlemiş bulunuyor. Peki; MasterChef 157. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 156. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Dünyanın en çok izlenen yarışma programlarından biri olarak Türkiye’ye uyarlanan MasterChef Türkiye yarışması, bu sene 2021 sezonu ile TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Yeni sezonunun da yavaş yavaş sonuna gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, nefes kesen yarışına şampiyonluk haftası ile devam ediyor. Bir sezondur haftanın 5 günü ekranlara gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün itibariyle finalistleri ile yarışmaya başlıyor.

MasterChef 156. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yavaş yavaş sona yaklaşmaya başladı. Ekranlara en son 12 Ocak 2022 Çarşamba günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 156.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; finale kalmak için yarışan Hasan ve Tahsin kıyasıya bir mücadele verdi. Renk konsepti için mutfağa giren Hasan ve Tahsin, MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde beyaz konseptinde yarıştı. Yapacakları tabakları kendileri belirleyen Hasan ve Tahsin, beyaz konseptine uygun olacak başlangıç tabağı, ana yemek ve tatlı yapmak için kolları sıvadı. Üç etaplı bir yarıştan geçen Hasan ve Tahsin, her etapta jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’dan puanlar aldı. Günün sonunda MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının finaline adını yazdıran isim ise, Hasan oldu.

MasterChef 157. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini bugün de alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 157. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü, şampiyonun belli olmasına son bir kala ekranlara gelecek. Adım adım şampiyonuna yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, Eren ile Hasan’ın iki gün sürecek olan nefes kesen yarışının ilkini bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.