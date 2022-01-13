Esra Erol'da 13 Ocak 2022 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 13 Ocak 2022 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol 13 Ocak 2022 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20 itibariyle yeni konuklarını da ekranlara getiriyor. Peki, Esra Erol’da programı 13 Ocak gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 12 Ocak’ta neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar….

Gündüz kuşağının etkili yapımlarından biri olan Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Canlı yayınında gerçekleştirdiği çiftler arasındaki yüzleşmeler ile Türkiye’nin gündemini belirlemeye devam eden Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor.

Esra Erol’da Programı 12 Ocak’ta Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 12 Ocak 2022 Çarşamba günü gelen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde; stüdyoya gelen Meryem Hanım, eşinden bir yıl önce boşandığını, eşinin kendisini aldattığını ve bu nedenle de ayrıldıklarını söyledi. Eşi ile dört çocuğu için yeniden barışmak istediğini söyleyen Meryem Hanım, Nurettin Bey’in karşısına çıkmasını istedi. Telefon ile Esra Erol’da programına bağlanan Nurettin Bey, Meryem Hanım ile olan tüm ilişkisinin bittiğini, üç gün sonra Nurcan Hanım ile nikah masasına oturacağını ve çok mutlu olduğunu söyledi. Çocuklarının babalarını istediğini belirten Meryem Hanım, eşinin dönmesini isterken; Nurettin Bey, çocuklarını silmediğini, sadece eşinden ayrıldığını belirtti. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Emine Hanım, oğlu Kenan Bey ve oğlunun sevgilisi Gülay Hanım ile bir kez daha yüzleşti. Annesini istemediğini yenileyen Kenan Bey, bu kararı tek başına aldığını söylerken; Emine Hanım, duydukları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Esra Erol’da programının son konuğu olan Niyazi Bey, eşi Zeliha Hanım ile bir kez daha yüzleşti. Zeliha Hanım, eşinin Sevda Hanım ve annesi ile görüştüğüne şahit olduğunu söylerken; Niyazi Bey, kötü bir niyeti olmadığını söyleyerek, herkesi şoke etti.

Esra Erol’da Programı 13 Ocak Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 13 Ocak 2022 Perşembe günü de alacak olan Esra Erol’da programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak. Merak ile takip edilen yüzleşmelerinde yeni bir perdeyi açacak olan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlayacak.