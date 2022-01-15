Aşk Mantık İntikam 28. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Aşk Mantık İntikam 14 Ocak Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Aşk Mantık İntikam 28. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yaz aylarından bu yana FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Aşk Mantık İntikam dizisi; Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Mehmet Korhan Fırat, Süleyman Atanısev, Birgül Ulusoy ve Anıl Altan gibi güçlü isimleri oyuncu kadrosunda buluşturuyor. Bir Güney Kore yapımı olan “My Cunning Single Lady” isimli diziden uyarlanan Aşk Mantık İntikam dizisi, seyircisine sunduğu aşk hikayesi ile bir hayli beğeniliyor. Seyircisi tarafından merak ile takip edilen Aşk Mantık İntikam dizisi, yeni bölümlerini her cuma saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkarıyor.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 27. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 24 Aralık 2021 Cuma günü alan Aşk Mantık İntikam dizisi, 27. bölümü ile çıktı. Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Ayaz’ın teklifiyle köşeye sıkışan Esra, her şeyi Ozan’a anlatmak için harekete geçti. Bu sırrı saklamasının doğru olmadığını fark eden Esra, Ozan’a ihanet etmektense, Atlas’ın babasının Ozan olduğunu itiraf etmenin daha doğru olduğunu düşünen Esra, Çınar engeli ile karşılaştı. Buna asla izin vermeyeceğini dile getiren Çınar, Atlas’ı ve Esra’yı kaybetmemek için Ayaz’a asla geri çeviremeyeceği bir işbirliği teklifi ile gitti. Ozan’ın boşanma konusunda bir hayli kararlı olduğunu gören Çağla ise, Ozan’ı boşanmaktan vazgeçirmek için kızları Ela’yı kullanmaktan asla çekinmedi.

Aşk Mantık İntikam Dizisi 28. Bölümde Neler Olacak?

FOX TV ekranlarına yeni bölümü ile geri dönecek olan Aşk Mantık İntikam dizisi, 28. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aşk Mantık İntikam dizisinin yayınlanan 28. bölüm fragmanına göre; Atlas’ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Ozan, Esra ile yüzleşecek. Boşanma kararı alan Esra’yı geri döndürmek için çabalayacak olan Çınar’ın yeni planıyla ekranlara dönecek olan Aşk Mantık İntikam dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.