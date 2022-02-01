- 01 Şub 2022 - 08:44

Evlilik Hakkında Her Şey 17. Bölüm 2021 Full İzle! 1 Şubat 2022 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Herşey 17. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Giderek daha heyecanlı hale gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, Bora karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çekmiş bulunuyor. Bora’nın yeni planları ile ekranlara gelecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 16. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

FOX TV ekranlarının bu sezonki favori hikayelerinden biri haline gelmiş olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bir BBC yapımı olan “The Split” isimli diziden uyarlama bir hikayeyi seyirci karşısına çıkarıyor. Oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Erdal Küçükkömürcü, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer ve Mila Kasarcı gibi renkli isimleri bulunduran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 16. Bölümde Neler Oldu?

Seyircisi ile en son geçtiğimiz hafta buluşan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 16. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde; Deniz ile gitgide daha da yakınlaşan Sanem, annesi Çolpan’ı bir hayli kızdırdı. Deniz’in konuşmasına kulak misafiri olan Çolpan, Sanem’in her şeyi görmesini sağlarken; Deniz, suçsuz olduğu konusunda Sanem’i inandırmaya çalıştı. Sergen ile Azra’nın boşanması çocukları bir hayli etkilerken; Sergen’in Yıldırım ile Azra arasındaki yakınlaşmayı öğrenince, çocukları daha da dağıtacak bir hamle yaptı. Bora’nın sürpriz bir şekilde şirkete ortak olması ise, herkesin onun kim olduğu yönündeki soruları sormaya başlamasına neden oldu. Yaptığı bir oyun ile yönetim kurulu başkanlığını da alan Bora, yönetici ortak olarak şirkete, Sergen’i getirdi.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarındaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 17. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 17. bölüm fragmanına göre; Bora’nın yapacağı yeni hamle Erman’ın işsiz kalmasını sağlayacak. Sergen ile Azra’nın bu kez iş yüzünden karşı karşıya geleceği Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümünde, Güneş ve Yalın ise, Deniz’in bir oyunu sonrası karşı karşıya gelecek. Merak ile takip edilen Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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01 Şub 2022 - 08:44 - Dizi Fragmanları

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