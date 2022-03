Evlilik Hakkında Her Şey 21. Bölüm Full İzle! 1 Mart Evlilik Hakkında Her Şey 21. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Evlilik Hakkında Her şey 21. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Yıldırım’ın ölümünün ardından yaşananları ekranlara getirecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 21. bölüm fragmanı seyircisini şimdiden heyecanlandırmayı başarıyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 21. yeni bölüm fragmanına damga vuran o sahne ise, herkesi şaşırtmayı başarıyor! Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 20. son bölümde neler oldu? İşte, tüm detaylar…

Evliliğini farklı aşamalarını gözler önüne seren Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, etkileyici sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her hafta sürükleyici bir bölümü ile ekranlara gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, hukuki davaları işlediği konusuyla da bir hayli seviliyor. Öte yandan her salı seyircisi ile buluşan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, saat 20.00’da yeni bölümünü FOX TV ekranlarına getiriyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 20. Son Bölümde Neler Oldu?

Seyircisine acı bir sürpriz yapan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 22 Şubat 2022 Salı günü 20. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 20. son bölümünde; Yıldırım’ın ihanetiyle sarsılan Azra, Yıldırım’ı hayatından çıkarmaya karar verdi. Bu karar ile birlikte dağılan Yıldırım, Azra’ya kendisini affettirmek için harekete geçti. Kendisini Azra’ya affettiremeyeceğini anlayan Yıldırım gitmeye karar verdi. Bu esnada bir dava ile uğraşan Azra, fark etmeden bir hatanın eşiğine geldi. Yıldırım gitme hazırlığı içerisindeyken verdiği karardan pişman olan Azra, onu durdurmak için yola çıktı. Ancak, Yıldırım’a yetişemeyen Azra, onunla telefon ile konuşurken, yaptığı kazaya da şahit oldu. Öte yandan Yıldırım, yaptığı kaza sonucu hayatını kaybetti. Azra ise, bu durum karşısında adeta dağıldı.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 21. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yıldırım’ın kaybıyla dağılan Azra’nın yeni yaşamını ekranlara getirmeye hazırlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 1 Mart 2022 Salı günü 21. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 21. yeni bölüm fragmanına göre; Yıldırım’ın ölümünden sonra kendisinin suçlamaya başlayan Azra, avukatlığı bırakacak. Bir yıl sonra karşısına çıkan bir sorun nedeniyle yeniden avukatlığa dönmek zorunda kalacak olan Azra, yeni rakibi Efe Avcı ile karşılaşacak. Sanem ile Bora’nın ilişkisinin ilerlediği, Erman ile Çolpan’ın karşı karşıya geleceği Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.