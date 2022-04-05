- 05 Nis 2022 - 12:54

Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Full İzle! 5 Nisan 2022 Üç Kız Kardeş 7. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D’nin sevilen dizisi Üç kız kardeş, sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığının hikayenin özgünlüğü ile ilk bölümden bu yana odak konusu haline gelmeyi başaran Üç kız kardeş, usta oyuncuların performanslarıyla eşsiz bir seyir keyfi sunuyor. Sevenlerinin merakla beklediği Üç kız kardeş dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç kız kardeş dizisi 5. bölümde neler yaşandı? İşte Üç kız kardeş ile ilgili tüm detaylar…

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Üç kız kardeş Dizisi 7. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Bu hafta Somer ile Türkan çiftinin hayranlarını sevindirecek gelişmeleriyle seyircisinin karşısına çıkacak olan Üç Kız Kardeş dizisi, 7. bölümünü Kanal D ekranlarına getirmeye hazırlanıyor. Peki, Üç Kız Kardeş dizisi 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş dizisi 6. son bölümde neler oldu? İşte, Üç Kız Kardeş dizisine dair tüm detaylar…

Kitaptan uyarlanan hikayesiyle ekranlara kısa süre içerisinde ısınan Üç Kız Kardeş dizisi, İclal Aydın’ın aynı isimli romanından uyarlanarak seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının sevilen yapımları arasına ilk bölümünden itibaren adını yazdıran Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü ise, her salı saat 20.00’da yayınlanıyor.

Üç Kız Kardeş Dizisi 6. Son Bölümde Neler Oldu?

Türkan’ın Somer ile olan ilişkisinin inişli çıkışlı günlerini konu almaya başlayan Üç Kız Kardeş dizisi, Kanal D ekranlarındaki yerini en son 29 Mart 2022 Salı günü 6. bölümü ile aldı. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 6. son bölümündeyse; Türkan, Mine ile olan arkadaşlığını her şeyden habersiz ilerletirken, ona Somer’den ayrılmamak konusunda ne kadar kararlı olduğunu da gösterdi. Somer’i kazanmak için yeni bir savaşa giren Türkan, onu odaya kilitleyerek bu konuda ne kadar kararlı olduğunu da ona gösterdi. Mine’nin ultrason fotoğrafını bulan Rüçhan, Somer’in Mine’den ayrılması için harekete geçerken; Türkan’a uyguladığı psikolojik şiddetin de dozunu artırdı. Dönüş’ün Hakan’a yazdığı sanılan mektubu bulan Derya, ablası ile olan kavgasını büyütürken; Derya’nın kardeşinden aldığı intikam Serdar ile Derya’nın arasını açtı. Öte yandan Fatih’in Sadık’a oynadığı para oyunu da Nesrin ile Sadık’ın arasındaki güveni zedeledi.

Üç Kız Kardeş Dizisi 7. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Mine’nin sinsi olanlarına devam edeceği Üç Kız Kardeş dizisi, 5 Nisan 2022 Salı günü 7. yeni bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Üç Kız Kardeş dizisinin yayınlanan 7. yeni bölüm fragmanına göreyse; Rüçhan’ın uyarmalarıyla gözü açılan Somer, Mine’den gitgide uzaklaşacakken, Türkan’a günden güne yaklaşacak. Öyle ki, Mine’den ayrılmakta kararlı olan Somer, Türkan’ı Mine’den uzak tutmak için de harekete geçecek. Merak ile takip edilen yapımlar arasındaki yerini ilk bölümünden bu yana koruyan Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü ise, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

05 Nis 2022 - 12:54 - Dizi Fragmanları

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