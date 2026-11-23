Oyun dünyasının yıllardır büyük bir heyecanla beklediği ve Rockstar Games tarafından 19 Kasım 2026 tarihinde oyunseverlerin beğenisine sunulan Grand Theft Auto VI, piyasaya çıkışıyla birlikte kırılması güç rekorlara imza attı. Konsol oyuncularını ekran başına kilitleyen yapım, başta PlayStation 5, Xbox Series X ve S platformları olmak üzere yalnızca belirli donanımlar üzerinden doğrudan erişime açıldı. Ancak oyunun devasa popülaritesi, mobil cihaz sahiplerinin de bu heyecana ortak olma isteğini tetikledi. Sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında artış gösteren GTA 6 mobile aramaları, oyuncuların akıllı telefonlar üzerinden bu devasa açık dünyaya nasıl ulaşabileceğini araştırmasına neden oldu.

Rockstar Games’in resmi platform listesi incelendiğinde, Android telefonlar veya iOS işletim sistemine sahip iPhone modelleri için yayınlanmış resmi bir GTA 6 sürümünün bulunmadığı net bir şekilde görülüyor. Şirket, mobil platformlar için herhangi bir çıkış takvimi veya uyumluluk müjdesi vermiş değil. Buna rağmen internet ortamında hızla yayılan bazı kötü niyetli bağlantılar, oyuncuları yanıltmaya devam ediyor. Dünyaca tanınan siber güvenlik şirketi Netcraft, Kasım 2026 döneminde yayınladığı kapsamlı araştırma raporunda, GTA 6’nın mobil versiyonunu sunduğunu iddia eden dolandırıcı sitelerin sayısında patlama yaşandığını duyurdu. Araştırmaya göre, özellikle Android kullanıcılarını hedef alan bu platformlar, sözde GTA 6 beta sürümü APK dosyası adı altında zararlı yazılımlar dağıtıyor. Uzmanlar, bilinmeyen kaynaklardan indirilen bu dosyaların cihaz güvenliğini tehlikeye attığını belirterek oyuncuları dikkatli olmaları konusunda şiddetle uyarıyor.

Peki, resmi bir mobil versiyonu bulunmayan bu dev yapım akıllı telefonlarda hiç mi oynanamayacak? Doğrudan telefon donanımı üzerinde çalışan yerel bir sürüm olmasa da, uzaktan oynatma teknolojileri sayesinde bu heyecanı mobilde yaşamak kısmen mümkün kılınıyor. Rockstar Games’in resmi destek belgelerine göre GTA 6, PlayStation ve Xbox konsollarındaki Remote Play özelliğini tam destekle uyumlu çalıştırıyor. Sony ekosistemindeki PS Remote Play uygulaması, evdeki PS5 konsolunda açık olan oyunun görüntüsünü ve kontrol sinyallerini uyumlu akıllı telefonlara veya tabletlere aktarabiliyor. Ancak bu durum, oyunun telefon tarafından işlendiği anlamına gelmeyip yalnızca konsol görüntüsünün ekrana yansıtılmasını sağlıyor.

Öte yandan Xbox Cloud Gaming sisteminin GTA 6 entegrasyonu şu aşamada yalnızca belirli konsol modelleriyle sınırlı tutulurken, mobil bulut desteği henüz genişletilmiş değil. PC oyuncularının merakla beklediği Steam platformu için de henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Konsol sahibi olmayan ve mobil cihazlarda güvenli bir deneyim arayan oyuncuların, internette popülerlik kazanan sahte APK tuzaklarına karşı son derece tedbirli davranması ve resmi kaynaklardan yapılacak duyuruları beklemesi hayati önem taşıyor.