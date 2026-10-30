TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de 30 Ekim 2026 Cuma günü hafta finali heyecanı yaşanıyor. Birbirinden iddialı 5 yarışmacının mutfaktaki marifetlerini sergilediği zorlu haftada, 200 bin TL'lik büyük ödülün sahibi büyük bir merakla bekleniyor. Puanlama tablosu ve birinci olan isim izleyiciler tarafından araştırılıyor.

TV8 ekranlarının soluk soluğa izlenen ve izleyicileri her gün ekran başına kitleyen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz, hafta boyunca yaşanan rekabetin doruğa ulaştığı final bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Mutfaktaki marifetlerini konuşturmak, rakiplerinin sert eleştirilerine göğüs germek ve sunumlarıyla fark yaratmak için ter döken yarışmacılar için artık kritik eşik aşıldı. 30 Ekim 2026 Cuma günü yayımlanan haftanın finalinde, günlerdir beklenen büyük ödülün sahibini bulacağı heyecan dolu anlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Bu Haftanın Birbirinden İddialı Yarışmacıları Kimlerdi?

Zorlu geçen 26-30 Ekim 2026 haftasında, Türkiye’nin farklı mutfak kültürlerini ve özgün tariflerini ekranlara taşıyan 5 iddialı yarışmacı rakiplerini ağırladı. Haftanın açılış gününde mutfağa giren 1. Gün yarışmacısı Ayşe Hanım, geleneksel lezzetleriyle masadakilerden tam not almaya çalıştı. Ardından yarışmanın 2. Gün yarışmacısı Önder Bey, hazırladığı özgün menüyle eleştirilerin odağında yer aldı. Haftanın ortasında ev sahipliği yapan 3. Gün yarışmacısı Büşra Hanım, sunumlarındaki özeniyle dikkatleri üzerine çekerken, perşembe gününün yarışmacısı olan 4. Gün yarışmacısı Ceylan Hanım ise lezzet yarışında iddialı olduğunu kanıtlamak için ter döktü. Haftanın kapanışını ve final gününün ev sahipliğini üstlenen 5. Gün yarışmacısı Yüce Bey ise son ana kadar puanları eşitlemek ve büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Büyük Ödül ve Puanlama Heyecanı

Yarışmanın temel dinamiklerini oluşturan puanlama sistemi, bu hafta da kazanan ismi belirlemede en kritik rolü üstlendi. Her akşam rakiplerinin hazırladığı yemeklerin tadına bakarak titizlikle değerlendirmelerde bulunan yarışmacılar, masalardan puanlarla ayrıldı. Cuma günü final etabında ise sunucu Zuhal Topal'ın vereceği kritik puanlar tablonun seyrini tamamen değiştirdi. Tüm günlerin puanlarının alt alta toplanmasıyla birlikte en yüksek skora ulaşan isim, bu haftanın birincisi olarak 200 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olma unvanını elde ediyor.

30 Ekim 2026 Haftanın Birincisi Açıklandı mı?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 30 Ekim 2026 Cuma günkü final bölümünde, yarışmacıların ve sunucunun verdiği oyların toplamı büyük bir merakla bekleniyor. Puanların tek tek hesaplanması ve haftanın birincisinin netleşmesiyle birlikte 200 bin TL'yi kazanan şanslı yarışmacı resmi olarak duyurulacak. Programın sıkı takipçileri, hafta boyunca en başarılı menüyü hazırlayan ismin kim olduğunu öğrenmek için ekran başındaki yerini koruyor. Sonuçlar netleştiğinde detaylar haberimizde güncellenecektir.