GameZone Game On Festivali'nin Türkiye turnesi Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda coşkuyla başladı. Oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği 1 milyon TL'lik dev ödül havuzu, şehir elemeleri ve Ocak 2027'deki İstanbul büyük finali için heyecanı doruğa tırmandırırken, turnuvanın detayları netleşti.

Oyun, teknoloji ve müzik tutkunlarını bir araya getiren GameZone Game On Festivali, Türkiye turnesinin ilk ayağını başkent Ankara'da muhteşem bir katılımla gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iş birliğiyle Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda hayata geçirilen etkinlik, binlerce genci ve oyunseveri aynı çatı altında buluşturdu. Şehir elemelerinden büyük finale uzanan bu heyecan dolu maratonda oyuncular, İstanbul biletini cebine koyabilmek için kıyasıya ter döktü.

1 Milyon TL'lik Ödül Havuzunun Detayları Netleşti

Organizasyonun en çok merak edilen ve yanlış anlaşılabilen detaylarının başında ise 1 milyon TL’lik toplam ödül havuzu geliyor. Katılımcılar arasında sıklıkla tek bir kişiye verileceği düşünülen bu tutar, Ankara etabında tek bir yarışmacıya ödenecek nakit parayı değil, turnuvanın bütünü için ayrılan genel ödül havuzunu temsil ediyor.

Etkinlik takvimine ve organizasyon kurallarına göre büyük finalin şampiyonuna 600 bin TL değerinde MediaMarkt hediye çeki verileceği açıklanırken, dereceye giren diğer yarışmacılara ise çeşitli ASUS TUF Gaming F16 dizüstü bilgisayar modelleri takdim edilecek. Şehir şampiyonluklarında ise 20 bin TL değerinde hediye çeki ve büyük finale katılım hakkı sunuluyor.

Hangi Oyunlarda Mücadele Edildi?

ASUS ROG, MediaMarkt ve Intel ortaklığıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen festivalde, rekabetin doruğa çıktığı oyun branşları da büyük ilgi gördü. Katılımcılar Forza Horizon 6 ve NBA 2K27 turnuvalarında hızlarını ve taktiksel becerilerini konuşturdu. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen Ankara buluşması, sadece e-spor turnuvalarıyla kalmayıp renkli teknoloji stantları ve müzik dinletileriyle de tam anlamıyla bir festival havasında geçti.

Büyük Final Ocak 2027'de İstanbul'da Yapılacak

Ankara etabının tamamlanmasının ardından gözler büyük finalin yapılacağı tarihe ve şehre çevrildi. Organizasyonun resmî takvimine göre büyük final Ocak 2027 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Şehir elemelerinde başarılı olan en iddialı oyuncular, Türkiye şampiyonluğu unvanı için İstanbul'daki son raundda karşı karşıya gelecek. Ancak finalin kesin günü ve hangi mekânda yapılacağı henüz duyurulmadı.

Turnuva Hangi Şehirlerde Devam Edecek?

Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre Ankara’nın ardından festival heyecanının İstanbul, Antalya, Eskişehir ve İzmir gibi büyükşehirlerde devam etmesi planlanıyor. Turnuvaya katılmak ve sonraki etaplarda yer almak isteyen oyunseverlerin, festivalin resmî kayıt sayfası üzerinden şehir seçimi yaparak kayıt işlemlerini tamamlaması ve etkinlik gününde alan masasında check-in yapması gerekiyor. Başkentte büyük bir coşkuyla başlayan turnuva, Türkiye genelindeki e-spor rüzgarını estirmeye devam ediyor.