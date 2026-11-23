Meta çatısı altındaki Instagram, 3 milyar kullanıcısını yakından ilgilendiren devrim niteliğinde bir güncellemeyi kullanıma sundu. Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından duyurulan yeni özellikle birlikte, kullanıcılar paylaştıkları Hikâyeleri silmek zorunda kalmadan 15 dakika içinde düzenleyebilecek. Üstelik yapılan değişiklikler mevcut görüntülenmeleri, beğenileri ve yanıtları kesinlikle etkilemeyecek.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarının on yılı aşkın süredir talep ettiği en kritik özelliği nihayet hayata geçirdi. Teknoloji devi Meta, platformun yaklaşık 3 milyar aktif kullanıcısının günlük kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni güncellemesini kademeli olarak yayınlamaya başladı. Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından resmen duyurulan bu yenilik sayesinde, artık paylaşılan Hikâyeler üzerindeki ufak bir yazım hatası veya yanlış müzik seçimi için içeriği tamamen silip yeniden yükleme zorunluluğu tarihe karışıyor.

Yeni sistemle birlikte kullanıcılara, bir Hikâye paylaştıktan hemen sonra 15 dakikalık özel bir düzenleme süresi tanınıyor. Bu zaman dilimi içerisinde kullanıcılar metinlerdeki yazım yanlışlarını düzeltebilecek, paylaşıma yeni bir müzik ekleyebilecek, mevcut şarkıyı değiştirebilecek veya açıklamayı baştan sona yenileyebilecek. Özelliğin en dikkat çeken ve kullanıcıları en çok sevindiren yanı ise yapılan bu düzenlemeler sırasında içeriğin aldığı mevcut görüntülenmelerin, beğenilerin ve gelen yanıtların hiçbir şekilde kaybolmayacak olması.

Özellikle art arda çoklu paylaşım yapan hesaplar ve profesyonel içerik üreticileri için bu yenilik büyük bir kurtarıcı niteliği taşıyor. Zira Hikâyeler akışında ters kronolojik bir sıralama uygulandığı için, serinin ortasındaki bir paylaşımı silip tekrar yüklemek görsel bütünlüğü bozuyor ve içeriği en sona atıyordu. Ayrıca silinen bir paylaşımın yeniden yüklenmesi algoritma performansını ve etkileşim istatistiklerini doğrudan olumsuz etkiliyordu. Kullanıma sunulan bu yeni araç, içerik üreticilerinin erişim kaybı yaşamadan hatalarını telafi etmesine olanak tanıyor.

Kademeli olarak tüm hesaplara tanımlanan bu özelliği kullanmak da oldukça pratik bir arayüzle sunuluyor. Güncelleme aktif hale geldiğinde kullanıcılar, kendi Hikâyelerinin sağ alt kısmında yer alan "Daha fazla" menüsüne dokunarak "Hikâyeyi düzenle" seçeneğine ulaşabilecek. Düzenleme işlemi tamamlandıktan sonra ise şeffaflık ilkesi gereği söz konusu paylaşımın üzerinde diğer takipçilerin görebileceği bir "Düzenlendi" etiketi yer alacak.

Konuya ilişkin heyecanını "Pek çok kişi bunu istiyordu" sözleriyle paylaşan Adam Mosseri, Hikâye oluşturma ekranında da kapsamlı iyileştirmeler yapıldığını müjdeledi. Güncelleme paketi kapsamında kullanıcılara daha zengin arka plan rengi seçenekleri, yeni renk geçişleri ve farklı görsel efektler sunulurken, aynı anda birden fazla fotoğrafı tek ekranda biçimlendirip paylaşma süreci de çok daha akıcı hale getirildi.