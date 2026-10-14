13 Ekim 2026 Salı gününe ait reyting sonuçları açıklandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması tüm kategorilerde zirvenin sahibi olurken, dizilerin reyting yarışındaki sıralaması da netleşti. Sevilen yapımlar Tuzlu Kahve, Haysiyet ve Anne Yarısı'nın dün akşam elde ettiği dereceler merak konusu oldu.

Televizyon ekranlarında rekabetin hız kesmeden devam ettiği Salı akşamı, izleyicilerin tercihi hem futbol karşılaşmaları hem de iddialı diziler arasında bölündü. 13 Ekim 2026 Salı gününe ait reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ekrandaki yapımların izlenme oranları ve sıralamadaki yerleri netlik kazandı.

Dün akşam ekrana gelen projelerin yanı sıra spor yayınlarının da listede üst sıralarda yer alması dikkat çekti. Özellikle dizi takipçileri, yakından takip ettikleri yapımların bu hafta kaçıncı olduğunu öğrenmek için arama motorlarında yoğun bir araştırma yapıyor.

13 EKİM 2026 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1

2 Tuzlu Kahve Star TV

3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV

4 Esra Erol'da ATV

5 Haysiyet Kanal D

6 Anne Yarısı NOW

7 Mehmed: Fetihler Sultanı TRT 1

8 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber NOW

9 ATV Ana Haber ATV

Galatasaray-Barcelona Karşılaşması Zirveyi Kimseye Bırakmadı

13 Ekim Salı akşamının reyting tablosuna, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanan Galatasaray-Barcelona UEFA Şampiyonlar Ligi dev maçı damgasını vurdu. Futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği bu nefis karşılaşma, Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinin tamamında zirvenin rakipsiz sahibi oldu. Milyonları ekran başına toplayan dev maç, yüksek izlenme oranlarıyla günün en çok izlenen yapımı olarak kayıtlara geçti.

Tuzlu Kahve Reytinglerde Üst Sıradaki Yerini Koruyor

Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen ve her bölümü adından söz ettiren dizisi Tuzlu Kahve, bu hafta da başarılı grafiğini sürdürdü. Maç yayınlığının yarattığı yoğun rekabete rağmen izleyicisini ekran başında tutmayı başaran yapım, Total ve AB gruplarında üst sıralarda yer alarak dünün en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini perçinliyor.

Haysiyet ve Anne Yarısı Kaçıncı Oldu?

Günün merakla beklenen diğer iddialı yapımlarından Kanal D ekranlarında yayınlanan Haysiyet, reyting listesinde üst sıraları zorlamaya devam etti. Total ve AB kategorilerinde istikrarlı çizgisini sürdüren dizi, dünkü sonuçlara göre genel sıralamada üst sıralarda kendine yer buldu.

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan Anne Yarısı ise sadık izleyici kitlesiyle listedeki yerini korudu. Özellikle belirli demografik gruplarda tırmanışını sürdüren dizi, Salı akşamı rekabetinde kendine alt-orta üst segment geçişlerinde yer buldu.

Gündüz kuşağının vazgeçilmezleri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da gibi yapımlar da her zamanki gibi üst sıralardaki yerlerini koruyarak dizilerle kıyasıya bir reyting yarışı ortaya koydu. Önümüzdeki haftalarda dizilerin alacağı yeni oranlar ve reyting savaşının seyri şimdiden merakla bekleniyor.