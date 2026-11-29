Büyük ikramiye için annelerini ikna etmeye çalışan üç kardeşin hesabı, Vildan’ın hamlesiyle bozuluyor. Ömür ise Aliş’in yaşadığı korkunun nedenini öğrenince Nevra’nın karşısına çıkıyor. 29 Kasım Pazar saat 20.00’de NOW’da yayımlanacak 10. bölümün sürprizi, yıllar sonra mahalleye dönen bir misafir. Bölüm tanıtımı, bu kişinin adını saklı tutuyor.

Ömür Usta’nın 10. bölümünde Cüneyt, Mete ve Nazlı, büyük ikramiye konusunda ilk kez aynı soruya cevap arıyorlar: Annelerini nasıl ikna edecekler? Ömür kararında ısrarlı, çocuklarıysa onun fikrini değiştirecek bir yol bulabileceklerini düşünüyor. Ne var ki üç kardeşin aynı şeyi istemesi, evde çıkacak tartışmada da aynı tarafta duracakları anlamına gelmiyor. Vildan elindeki kozu kullandığında Cüneyt’in öfkesi en yakınındaki iki kişiye yöneliyor.

Cüneyt neden annesi ve kardeşiyle karşı karşıya geliyor?

Kardeşlerin başlangıçta ortak bir derdi var. İkramiye konusunda ilerleyebilmek için önce Ömür’ün gönlünü etmeleri gerekiyor. Tam da bu yüzden Cüneyt’in annesiyle ve kardeşiyle tutuştuğu kavga, bölümün en merak uyandıran anlarından biri. Tartışmayı başlatan hamle, kendisini köşeye sıkışmış hisseden Vildan’dan geliyor. Vildan’ın elinde ne olduğu ve bunu nasıl kullandığı ise tanıtımda açıklanmıyor. Mete’nin okulda da zor bir günü var. Öfkesine hâkim olamayan Mete, İpek’le yeniden karşı karşıya geliyor.

Ömür, Aliş’in yaşadığı gecenin gerçeğini öğreniyor

Çocukları ikramiyeyi düşünürken Ömür’ün aklı Tunç’un söylediklerinde. Yıllar sonra gelen bir itiraf, ikisinin de bugüne kadar dile getirmediği anıları yeniden gündeme taşıyor. Duyduklarına hazırlıksız yakalanan Ömür, kurduğu düzeni ve evinin huzurunu korumaya çalışıyor. Biraz olsun rahatlayabileceğini düşündüğü sırada bu kez Aliş’in korku dolu gecesinin ardında ne olduğunu öğreniyor. Ömür’ün Nevra’yla yüzleşmesinde asıl dönüm noktası da bu bilgi oluyor.

Nevra’nın Tunç’a karşı tavrıysa bambaşka. Boşanma günü yaklaştıkça daha yumuşak davranması Tunç’u şaşırtıyor. Seyircinin bu noktada Tunç’tan önce öğrendiği bir ayrıntı var: Nevra’nın mahkeme günü için bir planı var. Ancak bu planın ne olduğu ve Tunç’un karşısına nasıl çıkacağı bölümde yanıt bulacak sorular arasında.

Mahalleye dönen misafirin kimliği belli mi?

Nazlı’nın peşini bırakmayan Koray, Halil İbrahim’i bir kez daha harekete geçiriyor. Bu kez Halil İbrahim’in Ömür’e söylemek istediği kişisel bir şey de var. Yıllardır kendine sakladığı duyguları artık onunla paylaşmak istiyor. Tanıtım, Halil İbrahim’in bu kararı aldığını gösterirken Ömür’ün vereceği cevabı izleyiciye bırakıyor.

Mahalleye gelecek kişi hakkında verilen ipucu ise kısa ama önemli: Bu, yıllar sonra geri dönen biri. Kimin kapısını çalacağı, Ömür’le nasıl bir geçmişi olduğu ya da ailedeki sırlardan herhangi biriyle bağlantısı bulunup bulunmadığı henüz açıklanmadı. İkramiye kavgasının ortasında bu dönüşün kimin hayatını değiştireceğini merak edenler için Ömür Usta’nın 10. bölümü 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’de NOW’da.