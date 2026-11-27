Pazar akşamlarının ilgiyle takip edilen reyting rekortmeni dizisi Daha 17, merakla beklenen 27. bölümünün ikinci fragmanıyla izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Yayınlanan yeni tanıtımda Teoman’ın Şebnem’in konuşmalarına şahit olması ve büyük sırrı öğrenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ekranların en çok konuşulan yapımları arasında yer alan ve her hafta yayınlanan bölümleriyle adından söz ettiren Daha 17 dizisi, heyecan dolu temposunu artırarak devam ediyor. Başarılı oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat ve Dilara Aksüyek gibi iddialı isimleri buluşturan yapım, pazar akşamlarının vazgeçilmez adresi olmayı sürdürüyor. Dizi ekibinin titizlikle hazırladığı yeni tanıtım, hikayedeki tüm dengeleri altüst edecek olayların habercisi oldu.

Yayınlanan 27. bölüm 2. fragmanı, izleyicileri adeta ekran başından köşeye sıkıştıran gelişmelere sahne oldu. Tanıtımın en dikkat çeken anı ise şüphesiz Teoman’ın, Şebnem’in yaptığı konuşmaları duyduğu an oldu. Annesine verdiği sözü tutmak için mücadele eden ve onu asla bırakmayacağını dile getiren Teoman, duydukları karşısında hayatının şokunu yaşıyor. Şebnem’in gizemli konuşmalarına kulak misafiri olan Teoman, ölen oğlunun adının bir başka karaktere verildiği gerçeğiyle yüzleşiyor. Sırrın bu şekilde ortaya çıkması, sosyal medyada izleyiciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Dizinin hikaye akışında taşları yerinden oynatacak diğer bir kritik detay ise Aras ve Şebnem hattında yaşanıyor. Kardeşiyle birlikte yeni evinde huzurlu bir doğum günü kutlaması yapmanın hayallerini kuran Aras, karşısında beklenmedik bir şekilde Şebnem’i buluyor. Şebnem’in Aras için hazırladığı karanlık ve korkunç planlar, yeni bölümde izleyicileri son derece gerilimli dakikaların beklediğinin sinyallerini veriyor. Karakterler arasındaki bu tehlikeli yakınlaşma, senaryonun giderek daha da sertleşeceğini gösteriyor.

Yeni fragmanın dijital platformlarda ve sosyal medya mecralarında paylaşılmasının ardından binlerce yorum yağmuruna tutulan yapım, trend listelerinde zirveye tırmandı. İzleyiciler özellikle Teoman’ın gerçeği öğrenme biçimine dair övgü dolu paylaşımlar yaptı. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında; "İşte bu çok iyi oldu", "Teoman'ın, Şebnem'in ağzından öğrenmesi de ayrı bir zevk oldu", "Gerçeği Şebnem'den duyması harika oldu" ve "Bize ters köşe yapma senarist" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.

Yapım ekibinin izleyiciye sunduğu bu büyük ters köşe, pazar akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümün reyting rekorları kıracağının sinyalini veriyor. Sırların birer birer açığa çıktığı, intikam ve yüzleşme sahnelerinin zirve yapacağı yeni bölümde karakterlerin vereceği tepkiler şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Daha 17, heyecan dolu yeni bölümüyle pazar akşamı izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.