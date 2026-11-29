Ekranların sevilen dizisi Daha 17 kadrosunda yer alan genç oyuncular Ceren Ayruk ve Ata Yaşat, reklam çekimi için geldikleri İstanbul’da samimi açıklamalarda bulundu. Bodrum’daki set atmosferini anlatan ikiliden Ayruk, Nesrin Cevadzade hakkında övgü dolu sözler sarf ederken, Yaşat ise partneri Helin Elveren ile yakaladıkları ekran uyumuna değindi.

Televizyon ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Daha 17 dizisinde sergiledikleri performanslarla adından sıkça söz ettiren genç kuşağın başarılı temsilcileri Ceren Ayruk ve Ata Yaşat, özel bir reklam projesi kapsamında İstanbul’a geldi. Stüdyo çekimleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sevilen ikili, hem projenin ulaştığı başarıyı hem de kamera arkasındaki samimi atmosferi tüm detaylarıyla paylaştı. Çekimleri Ege’nin gözde tatil beldesi Bodrum’da devam eden dizinin yoğun çalışma temposundan son derece memnun olduklarını ifade eden genç yıldızlar, sette tam anlamıyla bir aile ortamı kurduklarını ve tüm ekiple birlikte üretmekten büyük keyif aldıklarını vurguladı.

İstanbul’un serin ve soğuk havasıyla karşılaştıktan sonra Bodrum’un sıcak iklimini aradıklarını belirten Ceren Ayruk ve Ata Yaşat, çekim mekanlarının kendileri için ayrı bir güzelliğe ve huzura sahip olduğunu dile getirdi. Özellikle Ceren Ayruk, Bodrum sokaklarında yürürken ağaçlardan doğrudan mandalina koparabilmenin kendisine tarif edilemez bir mutluluk verdiğini esprili ve içten bir dille anlattı.

Röportajın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise usta isimlere dair yapılan değerlendirmeler oldu. Sette birlikte kamera karşısına geçtikleri deneyimli oyuncu Nesrin Cevadzade hakkında konuşan Ceren Ayruk, rol arkadaşıyla harika bir iletişim kurduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Nesrin’le çok iyi anlaşıyoruz. Sette son derece eğlenceli bir enerjisi var. Aynı zamanda çok iyi bir oyuncu ve bize de bildiği çok şeyi öğretiyor. Onunla sette vakit geçirirken çok eğleniyoruz. Buradan kendisine kucak dolusu selamlar gönderiyorum."

Hayranlarının dijital dünyadaki yoğun ilgisine de kayıtsız kalmayan genç oyuncular, sosyal medyada oldukça aktif olduklarını ve her hafta düzenli olarak yeni paylaşımlar yaptıklarını söyledi. Kendilerine gelen yorumları tek tek okuduklarını belirten ikili, desteklerini esirgemeyen ve güzel mesajlar gönderen takipçilerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Dizideki partneri Helin Elveren ile yakaladıkları yüksek enerji ve uyum hakkında konuşan Ata Yaşat ise izleyicilerin kendilerini birbirine çok yakıştırmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaşat, "Aramızda çok güzel bir kimya oluştu. Bu uyumun izleyicilerde de güzel bir karşılık bulması bizi çok sevindirdi. O yüzden çok mutluyuz, çok keyifliyiz" dedi. Sette en çok kiminle eğlendikleri sorusuna ise her iki oyuncu da hiçbir ayrım yapmadan tüm ekip arkadaşlarıyla harika anlaştıkları yanıtını verdi.

Geleceğe yönelik kariyer hedeflerinden de bahseden Ceren Ayruk, kendi potansiyelinin en zirve noktasına ulaşmayı arzuladığını ve ilerleyen süreçte uluslararası global projelerde yer almayı hedeflediğini açıkladı. Ata Yaşat ise oyunculuk yolculuğundaki hayallerini, "Ata Yaşat olarak kendi özgün yolumu çizmek istiyorum" sözleriyle özetledi.