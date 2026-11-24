23 Kasım 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve ekran rekabetinin kazananı yine Uzak Şehir oldu. Kanal D dizisi Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında ilk sırayı alırken, Altı Üstü İstanbul ikinci sırada yer aldı; MasterChef Türkiye ise kategorilere göre farklı sıralamalarda izleyiciyle buluştu.

Haftanın ilk günü olan 23 Kasım 2026 Pazartesi akşamı televizyon kanalları arasında yaşanan izlenme yarışı, açıklanan reyting sonuçlarıyla netleşti.Total,AB ve ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımları sıralanırken, zirvedeki tablo yine değişmedi ve Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir üç kategoride de birinciliği elde etti.

Üç Kategoride Zirve ve İlk Üç Sıralaması

Açıklanan verilere göre pazartesi akşamı üç ana kategoride de ilk üç sıra aynı yapımlardan oluştu.Uzak Şehir yeni bölümüyle ilk sırada yer alırken, ATV dizisi Altı Üstü İstanbul ikinci,Uzak Şehir (Özet) ise üçüncü sıraya yerleşti.

Total kategorisi: 1. Uzak Şehir (Kanal D), 2. Altı Üstü İstanbul (ATV), 3. Uzak Şehir (Özet) (Kanal D)

AB kategorisi: 1. Uzak Şehir (Kanal D), 2. Altı Üstü İstanbul (ATV), 3. Uzak Şehir (Özet) (Kanal D)

ABC1 kategorisi: 1. Uzak Şehir (Kanal D), 2. Altı Üstü İstanbul (ATV), 3. Uzak Şehir (Özet) (Kanal D)

Altı Üstü İstanbul ve MasterChef Türkiye Kaçıncı Oldu?

Günün öne çıkan yapımlarından Altı Üstü İstanbul, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında 2. sırada yer alarak üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Dizinin özet bölümü ise Total'de 6., AB'de 8. ve ABC1'de 6. sırada kendine yer buldu.

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye ise izleyicilerin farklı demografik tercihlerine göre sıralamalarda şu konumlarda yer aldı:

Total kategorisi: 9. sırada

AB kategorisi: 6. sırada

ABC1 kategorisi: 7. sırada

23 Kasım 2026 Pazartesi İlk 10 Reyting Tablosu

Günün kategorilere göre ilk 10 izlenme sıralaması şu şekilde kayıtlara geçti:

Sıra Total AB ABC1 1 Uzak Şehir (Kanal D) Uzak Şehir (Kanal D) Uzak Şehir (Kanal D) 2 Altı Üstü İstanbul (ATV) Altı Üstü İstanbul (ATV) Altı Üstü İstanbul (ATV) 3 Uzak Şehir (Özet) (Kanal D) Uzak Şehir (Özet) (Kanal D) Uzak Şehir (Özet) (Kanal D) 4 Esra Erol'da (ATV) Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) Evlilik Güzeldir (TRT 1) Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) 6 Altı Üstü İstanbul (Özet) (ATV) MasterChef Türkiye (TV8) Altı Üstü İstanbul (Özet) (ATV) 7 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber (NOW) Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) MasterChef Türkiye (TV8) 8 ATV Ana Haber (ATV) Altı Üstü İstanbul (Özet) (ATV) Esra Erol'da (ATV) 9 MasterChef Türkiye (TV8) Esra Erol'da (ATV) Evlilik Güzeldir (TRT 1) 10 Kanal D Ana Haber (Kanal D) ATV Ana Haber (ATV) ATV Ana Haber (ATV)

Gündüz kuşağında Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ile ana haber bültenleri de listelerde yer alırken, pazartesi akşamı diziler ve yarışma programları arasındaki rekabetin önümüzdeki haftalarda da yakından takip edilmesi bekleniyor.